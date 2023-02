Santa Clara, 16 feb (ACN) Más cerca del pueblo estuvieron hoy los ocho candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Santa Clara, en un encuentro que el presidente de República de República y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez calificó de muy sincero.

Durante el espacio, el mandatario cubano -nominado por el distrito 3 de Santa Clara el pasado 5 de febrero- narró entre risas las veces que recibió jabas con malanga de parte de Edelberto Francisco Martín, extrabajador del sector bancario que, desde hace años, emprendió un proyecto de agricultura familiar, hoy devenido patio de referencia.

Díaz-Canel recordó que el detalle de Edelberto era una respuesta a su desconfianza sobre la prosperidad de aquellos 600 metros cuadrados de tierra y lo felicitó por los resultados que exhibe actualmente.

El productor, con 81 años de edad, continúa apostando a la voluntad de los hombres y a la buena calidad del suelo cubano, que le ha reportado una producción sostenida de mamey, limón, café y plantas medicinales, por solo mencionar algunos.

«Me dio por no vender nada, hace 50 años regalo productos agrícolas en mi comunidad», expresó.

Nely Valdés Toledo, trabajadora de Cultura, insistió en la necesidad de fortalecer los espacios para la canalización de insatisfacciones y construcción colectiva; y comentó sentir gran orgullo por la composición de la candidatura.

Ideas compartidas por @DiazCanelB: ?De estos encuentros estamos aprendiendo.

?Hay que seguir perfeccionando la gestión de los diputados.

?El vínculo con el pueblo y la labor legislativa son frentes del trabajo que conllevan mucho tiempo y serán los retos de la nueva Asamblea. pic.twitter.com/1g7wDfIaau — Presidencia Cuba ?? (@PresidenciaCuba) February 16, 2023

A estrechar aún más los vínculos entre los diputados y el pueblo, y ganar en cultura jurídica, llamó Aleida Pérez Carrillo, residente en el consejo popular Capiro-Santa Catalina-Sandino, quien además enfatizó el compromiso de preservar la Revolución desde adentro.

Frank Espinosa, presidente de circunscripción, habló sobre el joven muchacho de melena larga que conoció hace años y que se movía en bicicleta por toda Santa Clara.

«Hoy es presidente, confiamos plenamente en él y lo invitamos a que no suelte la bicicleta jamás, para que siga transitando las calles, cercano a nuestra gente», declaró.

Buen dia, #Cuba. Hoy regresamos a Santa Clara para seguir los intercambios con nuestro pueblo. Junto a mis compañeros de candidatura estaremos recorriendo centros educativos, culturales y deportivos. Nos vemos en la ciudad de Marta Abreu y el Che. pic.twitter.com/xKN5r8ocbm — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 16, 2023

Como en cada uno de los recorridos, encabezados por los candidatos a diputados villaclareños, no ha faltado la mirada crítica de la ciudadanía y el análisis certero y respetuoso sobre la realidad cubana actual.

Aún así, el espíritu que prima en los debates ha sido de confianza, resumido esta mañana en los versos del veterano poblador de la zona 99 del reparto Capiro Jesús Padrón: «Yo por la Revolución/ Voy a dar mi vida entera/Y si algún día no pudiera/Porque me siento tan mal/Canto el Himno Nacional/Y me envuelvo en mi bandera».c

Tomado de ACN

