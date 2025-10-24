Desde el pasado 29 de octubre, con la denuncia del canciller Bruno Rodríguez Parrilla en Naciones Unidas, se ha sostenido una campaña para develar la verdadera naturaleza de la plataforma digital El Toque.

Lejos de ser un medio independiente, se trata de una criatura privilegiada del Gobierno de EE. UU., diseñada para atacar la economía y la estabilidad del pueblo cubano.

En el espacio Razones de Cuba, se presentaron pruebas contundentes sobre esta operación subversiva. Raúl Capote, exagente de la Seguridad del Estado, explicó que la esencia de la guerra multiforme contra Cuba tiene dos ejes: la guerra contra la economía nacional y la guerra contra la conciencia de los cubanos. «El Toque ha sido precisamente eso: un ataque dirigido a la economía del país, pero también a la estabilidad de las personas», afirmó.

Capote destacó que este tipo de operación de inflación inducida y manipulación cambiaria no es nueva. «Se experimentó contra Chile, Nicaragua y Venezuela. La diferencia está en el desarrollo que han tenido de entonces acá».

Ejemplificó con el caso de Dollar Today en Venezuela, que logró disparar el tipo de cambio mediante operaciones muy similares.

La investigación de los órganos de la Seguridad cubanos ha identificado a 18 directivos y operadores claves de El Toque, cuyos rostros fueron publicados por el sitio Razones de Cuba. Según el exagente, esta revelación provocó una «estampida» entre los implicados –muchos de los cuales carecen, incluso, de estatus migratorio legal en los países donde residen–, por temor a procesos penales.

Entre los nombres expuestos está el de Gretel Valladares Carbonell (seudónimo «Filo»), quien se encargaba de manejar los fondos provenientes de la Usaid y la NED, distribuidos por el Departamento de Estado norteamericano. También se mencionó a Katia Sánchez Martínez, actual community manager de El Toque y, significativamente, empleada también de la embajada de Estados Unidos en La Habana, lo que evidencia la coordinación directa.

La directiva actual de El Toque está compuesta por cuatro personas: José Hassan, Eloy, Alejandro y Ana Lidia. Capote reveló que Ana Lidia es «el cerebro» de la operación, mientras que José Hassan actúa como la cara visible, y confesó públicamente recibir financiamiento del Gobierno de ee. uu. Esta dinámica interna muestra pugnas por el liderazgo, exacerbadas tras las denuncias.

LA FARSA DEL ALGORITMO: ELEMENTAL, SIMPLE Y BURDO

La supuesta «sofisticación técnica» de El Toque para calcular una tasa de cambio informal fue desmontada en el mismo programa por dos académicos de la Universidad de La Habana. El doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, destacado matemático que lideró los modelos de predicción de la covid-19, y el doctor en Ciencias Yubán Gutiérrez Quintanilla, vicepresidente primero de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, analizaron el método.

Ambos especialistas coincidieron en haber sentido una «decepción al descubrir» el procedimiento.

Guinovart Díaz expuso pensar que el algoritmo que utilizaban era sofisticado, «pero en realidad utilizan un concepto muy elemental, primario en la enseñanza de la estadística: la mediana».

Explicó que el proceso computacional es de una simplicidad absoluta, reducido básicamente al ordenamiento de una lista de datos, un ejercicio de primer año de programación.

Destacó, además, la falta de rigor de sus análisis, que no se corresponden con lo que, según declaran, constituye la base de su algoritmo, y valida su veracidad. Lo que se presenta como un indicador técnico no es más que una manipulación burda, carente de los complejos modelos econométricos y estadísticos que verdaderamente analizan las variables macroeconómicas.

UN PROPÓSITO CLARO: DAÑAR A CUBA

La publicación de artículos que, aparentando preocupación, citan a científicos cubanos –como el propio Guinovart– sobre temas sensibles como el dengue, es otra faceta de esta guerra híbrida. Buscan crear zozobra y desestabilizar, mientras por otro lado manipulan percepciones económicas con un algoritmo fraudulento.

«El método estadístico que utiliza El Toque para calcular y publicar la tasa de cambio del dólar en el mercado informal cubano es «elemental y burdo»», apuntó Guinovart Díaz. Este mecanismo, explicó, consiste en calcular una Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) tomando la mediana de los precios publicados en anuncios de redes sociales y sitios clasificados.

Para obtener la mediana, se ordenan todos los datos de precios de menor a mayor y se toma el valor central. El análisis de un periodo específico, del 13 al 22 de noviembre, reveló que cuatro grupos claves de Telegram aportaban diariamente un promedio de 348 mensajes con precios, lo que representaba más de la mitad de la muestra total utilizada por la plataforma.

«En estadística, quien controla el 50 % más uno de los datos en una muestra determina el valor de la mediana», señaló el matemático.

El académico cuestionó el uso de muestras tan pequeñas, dada la supuesta capacidad de procesamiento de la plataforma, y advirtió que esta elección metodológica hace al sistema «muy conveniente para la manipulación». «Concentrando el esfuerzo en inundar solo esos cuatro grupos con mensajes, se podría desplazar la mediana hacia el valor deseado», afirmó.

La investigación presentó evidencias de incumplimiento de los propios filtros declarados por El Toque: mensajes duplicados contabilizados más de una vez, estructuras de texto idénticas o muy similares que sugieren generación automatizada, y publicaciones equivalentes en diferentes grupos a la misma hora.

Dado que esta trmi se ha convertido en la principal referencia para la tasa de cambio informal en la Isla, su manipulación tiene un impacto directo en la economía. Gutiérrez Quintanilla enumeró los daños: «distorsión de precios y de la planificación económica estatal, fomento de la inflación y erosión del poder adquisitivo, estímulo a la especulación y desincentivo para que las remesas ingresen por canales oficiales».

En un contexto de bloqueo económico, estas prácticas evitan que las divisas ingresen al sistema bancario nacional, afectando la capacidad de Cuba para realizar importaciones esenciales. La conclusión de los expertos es contundente: «La manipulación no se encuentra en el cálculo que realiza el algoritmo, sino en la selección de los datos. Ellos tienen un número y salen a buscar los datos para que la cuenta dé el número que ya tienen».

Esta dinámica, según el análisis, se vincula con el fenómeno económico del overshooting, donde los precios en mercados volátiles reaccionan de manera exagerada a las expectativas creadas artificialmente.

La denuncia queda clara: El Toque es un brazo mediático de la guerra económica no convencional contra Cuba. Su financiamiento es extranjero, sus operadores son mercenarios al servicio de potencias foráneas y su herramienta principal es el engaño más burdo, disfrazado de técnica.

Como se afirmó en el programa, es una criatura que debe, y que va a morir, ante la verdad y la resistencia del pueblo cubano.

