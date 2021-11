El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Alok Sharma, no pudo contener las lágrimas este sábado y se disculpó ante los delegados por el desenlace de la COP26, cuyo acuerdo final incluyó cambios de última hora sobre el uso del carbón, uno de los puntos clave de la cumbre.

«Permítanme decir a todos los delegados que me disculpo por cómo se ha desarrollado este proceso y lo lamento profundamente», declaró Sharma. «También comprendo la profunda decepción, pero creo que, como ustedes han señalado, también es vital que protejamos ese paquete» de medidas, agregó.

An emotional Alok Sharma says he is «deeply sorry» for the way the #COP26 conference has unfolded.

Holding back tears, the COP president says «I understand the deep disappointment but it is also vital that we protect this package.»

