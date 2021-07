La polémica Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que establece el derecho a poseer y portar armas, vino ser el pasado fin de semana la causa directa de alrededor de 450 tiroteos, mientras el país norteamericano celebraba su 245.° aniversario.

«Con la violencia armada que ocurre casi diariamente, ¿en qué medida pueden ser garantizados los derechos humanos? ¿Puede esto también denominarse libertad?», comentó la publicación el consejero cultural de la embajada de China en Pakistán, Zhang Heqing.

With gun violence happening almost every day, how much could the human rights be guaranteed? Can that also be called the so-called freedom?

— Zhang Heqing??? (@zhang_heqing) July 6, 2021