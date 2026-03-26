Dos jóvenes talentos del ajedrez defienden extrafronteras el prestigio de este deporte en Las Tunas. César Alejandro Pérez y Michel Alejandro Díaz ya se encuentran en México y España respectivamente para intervenir en los torneos internacionales de Querétaro y Alicante, por ese orden.

César Alejandro (elo 2395) debuta este martes en un certamen abierto que se jugará por el sistema suizo a nueve rondas y que incluye la presencia de 13 Grandes Maestros entre sus noventa concursantes. Aquí destacan el mexicano José Eduardo Martínez (2656), líder del ranking inicial , el peruano Jorge Cori (2605), así como los cubanos Ermes Espinosa (2479), Lelys Martínez (2460), Elier Miranda (2445) y Dylan Berdayes (2462).

También se alistan el GM Luis E. Quesada (2551), un cubano que ahora representa a la Federación mexicana y que esta vez defiende la corona conquistada en 2025 . El país sede inscribió además a los también GM Sion Galaviz (2514), Juan Carlos González (2463) y Juan C. Obregón (2463), según publica el sitio oficial del evento.

Por su parte, otro tunero, el MI Michel Alejandro Díaz ya se encuentra en la ciudad de Sant Vicent del Raspeig,en Alicante, España. Michel (elo 2430) jugará allí en el X internacional abierto de Ajedrez Semana Santa, con sede en el Pabellón Deportivo local donde ocuparán mesas un centenar de trebejistas.

En la lista de apertura figuran 11 Grandes Maestros entre ellos los ucranianos Igor Kovalenko (2682) y Vasil Ivanchuk (2624) , junto al español Eduardo Iturrizaga (2578), el polaco Kacper Piorun (2536), el húngaro Adam Kozac (2528) y Abhimanyu Mishra, de Estados Unidos (2629). El certamen será por el sistema suizo a nueve rondas desde el primero hasta el 6 de abril.

FOTOS: Archivo y Web del evento

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