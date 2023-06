Los problemas legales de Donald Trump continúan. El expresidente ha sido acusado de guardar documentos clasificados en condiciones inseguras y de entregarlos a personas no autorizadas. La cadena de noticias CNN difunde una grabación de audio que forma parte de la investigación

La escena tiene lugar en 2021 en la residencia de verano de Donald Trump en Bedminster, Nueva Jersey. Allí se escucha al ex presidente conversar con personas no autorizadas los planes de ataque contra Irán proporcionados por el ministerio de Defensa, y en particular por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, acusado de haberlo empujado a intervenir militarmente. Se lo escucha pasar las páginas de esos planes, mostrándolos, sabiendo que son clasificados.

“Dijo que yo quería atacar Irán», dice Donald Trump. “Miren, fue él. Él me presentó esto. Es confidencial, secreto. Es información secreta, miren esto. Como presidente, podría haberlos desclasificado y ahora no puedo… Esto es muy ‘cool’».

La existencia de esta grabación era conocida, pero aún no se había hecho pública. Contradice dos elementos de la defensa de Donald Trump. En primer lugar, que nunca estuvo en posesión de documentos secretos y, en segundo lugar, que tenía el poder de desclasificarlos simplemente llevándoselos. Este documento forma parte integrante de la acusación del Departamento de Justicia en los cargos más graves que se le imputan a Donald Trump hasta la fecha.

Tomado de Cuba Si