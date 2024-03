El Comité de Investigación de Rusia informó que se identificó y detuvo a otro sospechoso presuntamente involucrado en un plan de financiación del atentado terrorista ocurrido el viernes pasado en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la provincia de Moscú.

«Los resultados iniciales de la investigación confirman plenamente el carácter planificado de las acciones terroristas, la cuidadosa preparación y el apoyo financiero de los organizadores del crimen», reza el comunicado.

El organismo afirmó que las interrogaciones a los terroristas detenidos, el análisis de los dispositivos confiscados y la información sobre las transacciones financieras revelaron pruebas de su vínculo con los nacionalistas ucranianos.

Además, asegura que «la investigación tiene a su disposición datos confirmados de que los autores del ataque terrorista recibieron importantes cantidades de dinero y criptomonedas de Ucrania, que se usaron para preparar el crimen».

El Comité de Investigación solicitará al tribunal la imposición de una medida preventiva en forma de arresto para el sospechoso recién detenido.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú no descarta la posibilidad de que Kiev haya obtenido ventajas del atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en las afueras de la capital rusa.

«Occidente nos convence de forma sospechosamente activa, no solo públicamente, sino también en contactos a través de nuestras misiones diplomáticas, de que no hay que sospechar de Ucrania. Sin explicar por qué. Aunque desde el punto de vista de la lógica general, respondiendo a la pregunta de a quién beneficia esto, no podemos descartar a Ucrania», comentó el canciller ruso al diario Izvestia.

Además, Lavrov señaló que los países occidentales intentan persuadir a la comunidad internacional de que el reciente ataque terrorista en las afueras de Moscú, ocurrido el 22 de marzo, fue llevado a cabo por los actores que Occidente considera probables, y que no se debe sospechar de ninguna otra persona.

Sin embargo, aún persiste una de las principales preguntas: ¿por qué, según las autoridades rusas, los terroristas se dirigieron hacia Ucrania después de cometer su brutal crimen que cobró la vida de 143 personas?

«La investigación sigue trabajando sobre los hechos, surgen nuevas circunstancias, pero simplemente no tenemos derecho a excluir versiones obvias, sobre todo porque estos individuos huyeron a Ucrania cuando fueron detenidos, y los que llevaron a cabo el acto terrorista», señaló Lavrov.

