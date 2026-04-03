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Denuncia Minrex instigación de medios a intervención militar en Cuba

Denuncia Minrex instigación de medios a intervención militar en Cuba

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este miércoles desde su perfil en la red social Facebook que la revista estadounidense Político continúa incitando a la guerra contra Cuba, proclamando que “todo está listo y solo falta la aprobación de Trump”.

El viceministro cuestionó: “¿No falta un motivo que justifique matar, mutilar, provocar destrucción y miseria, más correr el riesgo seguro de perder vidas propias?”, en referencia a las amenazas de agresión militar contra la Isla.

En otro mensaje publicado previamente, Fernández de Cossío expresó:

“¿Qué es, si no criminal, un gobierno que ejecuta un plan fríamente calculado para inducir una crisis humanitaria en una nación entera; una crisis que provocará y está provocando daños a niños, ancianos, mujeres, discapacitados y todos los segmentos de la población, sin excepción?”.

Añadió que “el gobierno estadounidense debe responder por el crimen que comete contra Cuba a la vista de todos”.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU que “el cerco petrolero o energético que Estados Unidos aplica a Cuba equivale por sus efectos a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad y existencia y constituye un cruel e indiscriminado castigo colectivo que hoy provoca muertes”.

Las denuncias de ambos diplomáticos confirman la gravedad de las medidas coercitivas aplicadas contra Cuba y alertan sobre sus consecuencias humanitarias inmediatas.

Tomado de Cubadebate

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Cubadebate

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