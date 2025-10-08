Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy los nuevos bombardeos perpetrados por Israel contra el Líbano, y señaló que constituyen una amenaza para la estabilidad y la paz en la región.

En la red social X, el Canciller destacó que Tel Aviv viola con estas acciones el acuerdo de alto al fuego de hace casi un año y el Derecho Internacional.

Los continuos ataques representan una amenaza a los procesos encaminados a lograr la estabilidad y la paz en Oriente Medio, subrayó.

Denunciamos los continuos ataques israelíes contra el #Líbano, que violan acuerdo de alto al fuego de hace casi un año y el Derecho Internacional, y representan una amenaza a los procesos encaminados a lograr la estabilidad y la paz en Oriente Medio. pic.twitter.com/DjoE4uxFQ7 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 21, 2025

«Denunciamos los continuos ataques israelíes contra el #Líbano, que violan acuerdo de alto al fuego de hace casi un año y el Derecho Internacional, y representan una amenaza a los procesos encaminados a lograr la estabilidad y la paz en Oriente Medio».

Este lunes el Líbano informó sobre bombardeos ejecutados por cazas israelíes en puntos del sur del país, donde, según las Fuerzas de Defensa de Tel Aviv, existe «infraestructura terrorista» de Hizbulá.

El alto el fuego entre Hizbulá e Israel está en vigor desde noviembre de 2024, cuando acordaron poner fin a los enfrentamientos transfronterizos ocurridos entre ambas partes tras el comienzo de la guerra de Gaza (octubre de 2023).

Tomado de Agencia Cubana de Noticias (ACN)

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito