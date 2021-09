This morning, we witnessed a rare visualization of «combined sewage overflow» (CSO) pollution, after last night’s destructive storm: Newtown creek disgorging into the East River. Learn more about CSO’s here: https://t.co/5UjAbrYtVepic.twitter.com/TFBJaDCKYs

— Billion Oyster (@BillionOyster) September 2, 2021