El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, expresó hoy la solidaridad del país caribeño con el pueblo y el Partido Comunista de Vietnam ante las devastadoras consecuencias del tifón Bualoi.

En un mensaje publicado en la red social X, Morales lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por el fenómeno meteorológico, y trasladó «las más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas».

Según estadísticas preliminares, el tifón ha dejado hasta el momento 19 fallecidos, 13 desaparecidos y 92 heridos.

Aunque Bualoi ya se encuentra en la región del Alto Laos, su circulación residual continúa afectando severamente las condiciones climáticas en Vietnam, provocando fuertes lluvias en numerosas zonas, incluida la capital, Hanói.

Los daños reportados incluyen más de 122 mil 800 viviendas afectadas o con techos arrancados, 22 mil 500 hectáreas de arroz y otros cultivos inundados y mil 769 hectáreas de estanques acuícolas dañadas.

Además, se derribaron más de cinco mil árboles y se rompieron alrededor de cinco mil 590 postes eléctricos, lo que provocó cortes generalizados del suministro en varias provincias.

El sistema de diques sufrió 15 incidentes en las provincias de Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh y Quang Tri.

