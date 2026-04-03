La fiesta multideportiva regional más antigua del mundo está a punto de comenzar. Santo Domingo, en la tierra de Quisqueya, abre sus brazos para recibir a la familia centroamericana y caribeña del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. En esta edición, los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen su primer centenario, un hito que celebra cien años de hermandad, competencia y superación entre los pueblos de la región. Para Cuba, la nación más dominante en estas lides a lo largo de la historia, la cita constituye un desafío multiplicado en medio de un contexto de severas limitaciones económicas y logísticas que han puesto a prueba la capacidad de resistencia del movimiento deportivo cubano.

República Dominicana, que ya fue sede de los Juegos en 1974 y 1986, se convierte por tercera vez en el epicentro del deporte regional. Más de cinco mil atletas de 37 países y territorios competirán en 42 disciplinas deportivas, en lo que promete ser una de las ediciones más competitivas y concurridas de la historia centenaria del certamen. La elección de Santo Domingo como sede no es casual: la ciudad, que atesora el legado de ser la primera ciudad fundada en América, representa simbólicamente el espíritu de encuentro y unidad que ha caracterizado a estos Juegos desde su nacimiento hace cien años.

La Mayor de las Antillas llegará a Santo Domingo 2026 con una delegación de 504 deportistas, cifra que supera los 494 que asistieron a la cita anterior en San Salvador 2023. Esta representación, la más numerosa de los últimos años, competirá en 42 disciplinas y participará en 356 de las 497 pruebas convocadas. La edad promedio de la delegación es de solo 25 años, y sus integrantes proceden de alrededor de cien municipios de todas las provincias del país, lo que demuestra la capilaridad y vitalidad del movimiento deportivo cubano, que sigue siendo capaz de detectar y formar talentos en cada rincón del archipiélago.

Este logro se alcanza pese a un contexto de adversidades que pocas naciones deportivas han tenido que enfrentar. El recrudecimiento del bloqueo estadounidense, especialmente a través de las medidas de máxima presión aplicadas en los últimos años, ha impactado directamente la preparación de los atletas. Las limitaciones para adquirir implementos deportivos, las restricciones para viajar a competencias internacionales, la imposibilidad de acceder a sistemas de financiamiento global y las dificultades logísticas han sido obstáculos permanentes. Sin embargo, la capacidad de resistencia y creatividad del deporte cubano ha permitido no solo mantener, sino superar las cifras de participación de ediciones anteriores.

Un siglo de historia: el nacimiento y la evolución de los Juegos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe nacieron el 12 de octubre de 1926 en la Ciudad de México, en el marco de las celebraciones del IV Centenario de la fundación de la capital mexicana. La iniciativa, impulsada por el Comité Olímpico Mexicano, contó con la participación de México, Cuba y Guatemala como únicas delegaciones, con 269 atletas, todos hombres, compitiendo en siete deportes: atletismo, baloncesto, clavados, esgrima, natación, tenis y tiro. En aquella primera edición, el cubano Ramón Fonst, medallista olímpico en París 1900 y San Luis 1904, conquistó tres medallas de oro en esgrima a sus 43 años, convirtiéndose en una de las grandes figuras del certamen inaugural.

La segunda edición, celebrada en La Habana en 1930, marcó un hito en la historia de los Juegos. Cuba logró su primer triunfo como país anfitrión, con 28 medallas de oro, superando a México y estableciendo las bases de lo que décadas después se convertiría en una hegemonía indiscutible. Fue también la primera edición con participación femenina, aunque solo compitieron cubanas en la disciplina de tenis, dando los primeros pasos hacia la inclusión de la mujer en el deporte regional.

En las décadas siguientes, los Juegos fueron creciendo en participantes, disciplinas y relevancia. San Salvador 1935, Ciudad de Panamá 1938, Barranquilla 1946, Ciudad de Guatemala 1950 y Ciudad de México 1954 fueron consolidando el certamen como el evento multideportivo más importante de la región. En 1959, Caracas acogió los Juegos con la participación de 12 países y más de mil atletas, y Jamaica hizo su debut, ampliando el espectro caribeño del evento.

La dinámica del certamen cambió radicalmente a partir de Panamá 1970, cuando la delegación cubana ascendió al primer lugar del medallero con una diferencia notable: 98 medallas de oro frente a 38 de México. Comenzaba entonces una era de dominio cubano que se mantendría ininterrumpidamente durante 44 años, hasta Veracruz 2014. Este período dorado del deporte cubano coincidió con la consolidación de un sistema deportivo de masas que, desde el triunfo de la Revolución en 1959, había convertido el acceso al deporte en un derecho de todos los ciudadanos.

El punto más alto de esa hegemonía llegó en Ponce 1993, cuando Cuba alcanzó la cifra récord de 227 medallas de oro, la mayor cosecha lograda por un país en casi un siglo de Juegos. En esa edición, la delegación cubana dominó en disciplinas como el atletismo, la natación, el boxeo, la lucha y el judo, estableciendo un estándar de excelencia que parecía inalcanzable para el resto de los participantes.

Sin embargo, el camino no siempre fue lineal. Cuba se ausentó de las ediciones de San Salvador 2002 y Mayagüez 2010 por motivos de seguridad para sus delegaciones, lo que permitió a México y a otras naciones ocupar el primer lugar del medallero. En Barranquilla 2018, Cuba cayó al segundo puesto por detrás de México, en lo que muchos interpretaron como el fin de una era.

A lo largo de estas décadas, Cuba ha forjado un palmarés histórico abrumador: 1919 medallas de oro, la cifra más alta entre todos los países participantes, muy por delante de México, que ocupa el segundo lugar con más de mil medallas de oro menos.

La epopeya del Cerro Pelado y el legado de Fidel

La historia de Cuba en estos Juegos no puede contarse sin mencionar la epopeya del Cerro Pelado, que cumple 60 años en 2026. En los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, celebrados en 1966, la delegación cubana enfrentó un intento de exclusión por parte de las autoridades estadounidenses. Ante la negativa de emitir visas a los deportistas cubanos y la presión para que no se les permitiera competir, la tripulación del buque Cerro Pelado, que transportaba a la delegación, zarpó hacia San Juan desafiando las restricciones. La firmeza del pueblo cubano y la solidaridad de otras delegaciones de la región lograron que los atletas cubanos pudieran competir y demostrar su valía en el terreno deportivo.

Ese episodio se convirtió en un símbolo de la resistencia cubana ante el intento de aislamiento y de la defensa del derecho a participar en el deporte regional. La epopeya del Cerro Pelado es recordada como uno de los momentos más gloriosos de la historia deportiva de Cuba, en el que el deporte se convirtió en un escenario de lucha política y afirmación nacional. La delegación que parte a Santo Domingo 2026 lleva consigo el espíritu de aquellos que, en 1966, navegaron contra la adversidad para defender los colores de Cuba.

Esta edición de los Juegos se celebra además en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el fundador y principal artífice de la escuela deportiva cubana. Fidel convirtió el deporte en un derecho del pueblo y en una herramienta de transformación social, sentando las bases de un sistema que ha producido campeones olímpicos, mundiales y regionales en todas las disciplinas. La delegación parte bajo el lema «Siempre X Cuba», honrando el legado de quien convirtió a los más humildes en campeones y quien entendió que el deporte no era solo competición, sino también educación, salud y dignidad.

Las principales figuras cubanas en Santo Domingo 2026

La delegación cubana llega a Santo Domingo 2026 con un nutrido grupo de figuras de talla mundial, que combinan experiencia olímpica y mundialista con juventud y proyección. Estos atletas son los principales responsables de mantener el prestigio del deporte cubano y de aspirar a las primeras posiciones del medallero.

Leyanis Pérez, la reina del triple salto cubano, será una de las abanderadas de la delegación. La pinareña, de apenas 24 años, se ha convertido en uno de los principales referentes del triple salto a nivel mundial. En el Mundial de Tokio 2025, se colgó la medalla de oro con un salto de 14.95 metros, y recientemente superó la barrera de los 15 metros en la parada de la Liga de Diamante en Mónaco, estableciendo su nueva marca personal en 15.06 metros. En la edición anterior de los Juegos, en San Salvador 2023, Leyanis se llevó la plata, y ahora llega con la motivación adicional de buscar el oro en Santo Domingo y consolidarse como la mejor triple saltadora del área.

Junto a ella, el luchador Luis A. Orta, campeón mundial y olímpico en Tokio 2020, será el otro abanderado de la delegación. En la lucha, Cuba tiene cifradas grandes expectativas que aporten al medallero.

En el atletismo, además de Leyanis Pérez, destacan otras figuras de proyección mundial. Lázaro Martínez, campeón mundial indoor, y el subcampeón olímpico de Tokio 2020, Juan Miguel Echevarría, con un palmarés internacional de primer nivel, son bazas seguras en el tanque de salto. La joven promesa Jorge Hodelín, de apenas 19 años, ostenta el récord mundial sub-20 de salto de longitud con 8.46 metros, y se perfila como una de las grandes revelaciones de la cita.

En el boxeo, deporte que históricamente ha dado grandes alegrías a Cuba, la delegación buscará mantener el dominio regional, aunque el nivel de los rivales ha crecido significativamente en los últimos años. El judo y el taekwondo son otros de los deportes de combate que generan altas expectativas de medallas.

En disciplinas de precisión, fuerza rápida y resistencia, como el tiro, el canotaje, el levantamiento de pesas y el remo, Cuba también aspira a sumar títulos.

Rivales fortalecidos y escenario competitivo

El camino hacia la cima del medallero no será fácil. Los principales rivales regionales se han fortalecido en los últimos años, invirtiendo cuantiosos recursos en infraestructura, tecnología y preparación de sus atletas.

México ha sido tradicionalmente el principal contendiente de Cuba. El país azteca ha invertido más de 200 millones de dólares en su preparación con el objetivo de recuperar la hegemonía que ostentó hasta 1966. México es el único país que ha asistido a todas las ediciones de los Juegos, y en las últimas décadas ha demostrado su poderío, especialmente en las ediciones en que Cuba estuvo ausente. En San Salvador 2023, México fue el líder del medallero, relegando a Cuba al tercer lugar con 74 oros. En Santo Domingo 2026, México llega con una delegación numerosa y bien preparada, con figuras en deportes como el atletismo, la natación, el tiro con arco y los deportes de combate.

Colombia, por su parte, ha experimentado un crecimiento deportivo notable en los últimos años. El país sudamericano ha mejorado significativamente en atletismo, pesas y ciclismo, con el respaldo de inversiones privadas y una estructura deportiva cada vez más profesional. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Colombia logró su mejor actuación histórica, y en Santo Domingo buscará confirmar su ascenso.

República Dominicana, como anfitriona, aprovechará todas las ventajas de la sede y contará con el apoyo de su público. El país caribeño ha realizado importantes inversiones en infraestructura deportiva y ha contado con el apoyo gubernamental para la preparación de sus atletas. En disciplinas como el béisbol, el voleibol, el taekwondo, el karate, la lucha, el boxeo y el atletismo, la delegación dominicana tiene serias aspiraciones de medalla. En San Salvador 2023, República Dominicana obtuvo 25 títulos, y en casa buscará superar ampliamente esa cifra. Sin dudas, la estelar Marileidy Paulino concentrará las mayores expectativas de los dominicanos en esta, su justa.

Puerto Rico y Venezuela también llegan con delegaciones competitivas. Puerto Rico ha crecido en disciplinas como el baloncesto, el boxeo y el atletismo, mientras que Venezuela mantiene su tradición en el béisbol, el boxeo y los deportes de combate. Guatemala, Costa Rica y Panamá también tienen atletas de nivel en algunas disciplinas específicas, lo que hace que la rivalidad aumente.

El objetivo declarado de la delegación es aspirar a obtener cerca de 68 primeros premios, lo que permitiría a Cuba competir por las primeras posiciones del medallero. Para alcanzar esta meta, el atletismo se perfila como el deporte más importante, con una proyección de 12 títulos. Los deportes de combate, liderados por el boxeo, la lucha, el judo y el taekwondo, aportarían otro bloque significativo de medallas de oro. Las disciplinas de precisión y fuerza completarían el medallero con medallas en tiro, canotaje, levantamiento de pesas y remo.

Un legado que trasciende el deporte

Cuba llega a Santo Domingo 2026 con la historia a favor y las dificultades en contra. La delegación representa una mezcla de experiencia y juventud que aspira a mantener el prestigio del deporte cubano y a continuar escribiendo la historia centenaria de estos Juegos.

La primera medalla de oro de estos Juegos, aún sin comenzar, ya se ha logrado: tener 504 atletas clasificados y listos para defender los colores de Cuba en medio de un brutal bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. Ese es el testimonio de que el deporte cubano, forjado en la resistencia, sigue vivo y competitivo. La delegación del centenario de Fidel, portadora del legado del Cerro Pelado, está lista para defender los colores de Cuba en Santo Domingo y para escribir un nuevo capítulo en la historia gloriosa del deporte cubano.

Que suenen las notas del himno nacional en el podio de Santo Domingo. La historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es también la historia de Cuba, y en este centenario, la Isla está lista para seguir escribiendo su leyenda.

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