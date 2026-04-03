El bloqueo de Estados Unidos (EE.UU.) impacta gravemente en el sistema de salud de Cuba, con un efecto directo en la vida cotidiana de la población, aseveró la viceministra de Salud, Carilda Peña García, durante una comparecencia televisiva.

Peña García explicó que en el escenario actual el acceso a insumos médicos constituye una de las principales carencias del sistema sanitario, lo que ha obligado a implementar medidas preventivas para sostener los servicios básicos.

Actualmente, 95.555 personas esperan procedimientos quirúrgicos en el país. De ellas, 5.152 requieren intervenciones oncológicas y 2.888 pacientes de hemodiálisis enfrentan dificultades en sus tratamientos debido a fallos en el suministro de agua y electricidad.

Los problemas derivados del bloqueo también afectan la infraestructura hospitalaria, con ascensores fuera de servicio, limitaciones en lavandería, deterioro constructivo de instalaciones y dificultades de transporte que obstaculizan tanto el traslado de insumos como la movilidad de médicos y enfermeras.

A pesar de estas limitaciones, la viceministra subrayó que la política del sector es “tratar de mantener los servicios hasta donde sea posible y hacer la utilización óptima de los recursos que existen”, evitando el cierre de instituciones sanitarias.

Otro de los retos señalados es la proliferación de epidemias, vinculada a la escasez de combustible para la recogida de desechos. La acumulación de basura y los salideros de agua agravan la situación ambiental y sanitaria en varias zonas del país.

El Ministerio de Salud alertó que estas condiciones incrementan la vulnerabilidad de la población y demandan acciones urgentes para garantizar la higiene y el control epidemiológico, en medio de un contexto marcado por la crisis energética.

La denuncia oficial enfatizó que las medidas coercitivas de Washington no solo afectan la economía nacional, sino que también promueven la violación de los derechos humanos, al limitar el acceso de la ciudadanía a servicios médicos esenciales.

Tomado de TeleSur

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