Cuba aprobó en el presente año 30 nuevos negocios de inversión extranjera en áreas como el turismo, la producción de alimentos, sectores industriales y servicios profesionales, anunciaron hoy autoridades del país caribeño.

El director general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, Carlos Luis Jorge, manifestó que esa cifra todavía no se corresponde con las necesidades, potencialidades y aspiraciones de la nación antillana, pero es una señal de que se recupera la confianza y el interés en el mercado cubano, al tiempo que se incorporan nuevos actores y mercados.

Al presentar la actualización de la Cartera de Oportunidades de la isla durante el VI Foro de Inversiones que tiene lugar en el contexto de la 39 Feria Internacional de La Habana (Fihav), Jorge añadió que, además de la treintena de proyectos ya concretados, existen tres en fase final de aprobación, mientras otros 45 se encuentran en negociaciones avanzadas, los cuales tienen un monto estimado de nueve mil millones de dólares.

El directivo resaltó que en 2023, por primera vez, se concertó un negocio de inversión extranjera en el que el socio es un cubano residente en el exterior, como muestra de la voluntad de que los nacionales radicados en otras latitudes tengan esa oportunidad, y dijo que este paso puede servir como referencia para más acuerdos de este tipo.

Añadió que, en total, la isla cuenta actualmente en operación con 334 negocios de inversión extranjera de más de 40 países, 52 de ellos ubicados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

En cuanto a la Cartera de Oportunidades, precisó que este 2023 cuenta con 729 proyectos, 21 más que en el año anterior, los cuales implican un monto de inversión total de 34 mil 471 millones de dólares.

Jorge destacó que de esas iniciativas, distribuidas geográficamente en todas las provincias, 215 corresponden al sector de la producción de alimentos, el de mayor representación, mientras hay 139 que fueron presentados por los gobiernos locales.

Las propuestas incluyen 121 proyectos de exploración petrolera y nueve mineras, además de otros vinculados con comercio, servicios profesionales, turismo, construcción, transporte y logística.

Sostuvo igualmente que en los últimos años ha cambiado la visión sobre los volúmenes de inversión, por lo que cada la cartera tiene una estructura cada vez más diversa, lo cual permite la entrada de pequeñas y medianas empresas.

Mencionó al respecto que cuentan con 374 propuestas de más de cinco millones de dólares, 115 entre dos y cinco millones, 63 entre uno y dos millones, y 177 por debajo de esas últimas cifras.

El director apuntó que la Cartera de Oportunidades no es una camisa de fuerza, sino fundamentalmente una herramienta de promoción, reflejo de la voluntad de atraer inversión extranjera, y no constituye un esquema cerrado, por lo que iniciativas no incluidas también pueden sumarse.

Tomado de Cuba Si