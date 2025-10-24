En un miércoles bien complicado donde enfrentó a dos de los mejores equipos del mundo, la selección de Cuba cayó frente a Estados Unidos y Canadá en la súper ronda del campeonato Panamericano de Softbol con sede en Colombia.

El zurdo holguinero Rafael Guerra estuvo a dos outs de lograr la victoria frente a la escuadra estadounidense. Los cubanos ganaban 1-0 cuando sus rivales venían a su última oportunidad al bate. Un jonrón de Erick Ochoa con dos en bases sentenció las ilustraciones de los caribeños con pizarra en contra de 4-1.Marcos Díaz cubrió la ruta completa por los norteños en choque donde el tunero Héctor Castillo se fue de 2-0.

En esta propia fecha Canadá superó a Cuba 4-1 y Castillo se fue en blanco con dos bases recibidas.

Este jueves será un día decisivo para las aspiraciones de los cubanos para obtener boletos a los Juegos Panamericanos y la Copa Mundial . Aquí enfrentan a México y Colombia. Cuba presenta balance de 1-4 y junto a colombianos (1-3) y mexicanos (2-2) luchan por los boletos.

FOTO: Guillermo Rodríguez

(Visitado 7 veces, 7 visitas hoy)

Marcar Favorito