La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, del municipio de Nuevitas, tiene sus dos unidades en línea desde la madrugada de hoy, y se encuentran subiendo carga, confirmaron directivos de la entidad a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Quienes pertenecen a la empresa camagüeyana aportan al esfuerzo de los trabajadores del sector en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que sufrió una caída total este miércoles, a causa de la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, de Matanzas.

Tras la formación de un sistema en isla formado con grupos electrógenos, en esta ciudad, la planta recibió corriente en la tarde-noche anterior, y de manera ininterrumpida laboran sus obreros y especialistas en la aplicación de los protocolos previstos.

Según explicó a la ACN Jorge Luis Maceira, director general de la CTE 10 de Octubre, el bloque seis, está en condiciones de alcanzar más de 90 megawatt (MW) de potencia, pues antes de la caída del sistema, esa unidad entregaba 95 MW.

El funcionamiento de la CTE de Nuevitas es estratégico, al situarse en la zona centro-oriental del país, lo cual permite ayudar en el suministro de corriente a otras plantas de la región, y así robustecer el SEN, en aumento progresivo de su capacidad de generación.

De acuerdo con declaraciones a la prensa del director general de electricidad de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández, ya la recuperación del SEN muestra avances importantes.

Guerra Hernández aseguró pasadas las 8:00 pm del miércoles que estaba en proceso de arranque la unidad número ocho de la termoeléctrica en Mariel, la tres de la de Santa Cruz del Norte, y la tres de la termoeléctrica de Cienfuegos.

En otro momento de la actualización informó que se cuenta con un sistema enlazado desde Energas Boca de Jaruco hasta Mariel, y una parte de La Habana, además de otro central que incluye Energas Varadero y el arranque de la unidad en Cienfuegos.

Confirmó de igual manera la existencia del microsistema en Camagüey que proveyó energía a la unidad seis de la termoeléctrica de Nuevitas, así como aseguró el funcionamiento de los motores de generación distribuida de Moa, en Holguín.

El directivo de la Unión Eléctrica resaltó la existencia de un microsistema en prácticamente en todo el país, que garantiza una cobertura de casi 500 MW.

Tomado de CubaSí