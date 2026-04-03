El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó este viernes en la red social X sobre el encuentro sostenido con Serguéi Riabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

En su mensaje, el mandatario resaltó que transmitió un saludo afectuoso al presidente Vladímir Putin y reafirmó la voluntad del Gobierno cubano de continuar consolidando las históricas y estratégicas relaciones que unen a ambos países.

Díaz-Canel agradeció el apoyo de Rusia en la actual situación que enfrenta Cuba, marcada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y el cerco energético impuesto por la Administración Trump.

Según el sitio oficial de la Presidencia, el encuentro ratificó la solidaridad plena de Rusia con Cuba y la disposición de ambas naciones de fortalecer la cooperación en diversos ámbitos.

Díaz-Canel subrayó la disposición de avanzar en proyectos bilaterales y de continuar fortaleciendo los vínculos políticos, diplomáticos y económico-comerciales con la Federación de Rusia, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones.

Ryabkov subrayó que Rusia se mantiene ciento por ciento solidaria con Cuba y valoró el encuentro como una señal del carácter especial de las relaciones entre La Habana y Moscú.

En la reunión también participó el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal.

Tomado de Cubadebate

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