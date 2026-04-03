Este 21 de julio el Gobierno de China rechazó de manera categórica las acusaciones de Estados Unidos sobre la presunta presencia de instalaciones militares y de inteligencia extranjeras en Cuba, calificando los vínculos bilaterales como legítimos y transparentes.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, aseveró que los vínculos históricos de cooperación entre Beijing y La Habana no admiten rumores ni difamaciones.

El vocero enfatizó que la nación asiática continuará defendiendo la soberanía nacional de los pueblos y oponiéndose a cualquier forma de injerencia externa en los asuntos internos de los Estados.

La respuesta del Gobierno chino se produce tras la publicación de un informe de 100 páginas emitido por el Departamento de Estado estadounidense, titulado «Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI».

En dicho documento, la administración de Washington califica a Cuba como una amenaza singular para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El informe acusa al Gobierno cubano de albergar un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y de carácter terrorista pertenecientes a potencias enemigas, aunque no presenta pruebas concretas que respalden dichas afirmaciones.

La Casa Blanca ha intensificado su retórica contra la isla caribeña en el marco de la actual administración encabezada por Donald Trump, utilizando estos señalamientos como parte de una estrategia de presión unilateral que incluye sanciones económicas y bloqueos sectoriales.

Por su parte, La Habana ha desmentido reiteradamente las afirmaciones emitidas por la Casa Blanca. El Gobierno cubano ratificó que el territorio nacional no alberga bases ni operaciones de inteligencia de potencias extranjeras, contradiciendo directamente el contenido del informe estadounidense.

Las autoridades cubanas han calificado estas acusaciones como parte de una campaña de desinformación destinada a justificar el recrudecimiento de las medidas unilaterales contra la isla.

Estas agresiones discursivas contra la isla se enmarcan en una escalada de presiones unilaterales por parte de la Administración de Donald Trump, las cuales incluyen un bloqueo energético contra la nación caribeña que ha impactado severamente en la economía del país.

El bloqueo energético impuesto por Estados Unidos forma parte de un conjunto de medidas coercitivas que buscan asfixiar económicamente a Cuba, en lo que el Gobierno cubano denuncia como una violación sistemática del derecho internacional y de los principios de soberanía nacional.

Posición de China ante la coyuntura

El Portavoz chino Lin Jian reiteró que China mantendrá su postura de defensa de la soberanía nacional y no permitirá que terceros países interfieran en sus relaciones bilaterales legítimas con Cuba. La declaración del diplomático refleja la alianza estratégica entre ambas naciones, que han mantenido vínculos diplomáticos y de cooperación durante décadas.

El respaldo de Beijing a La Habana en este contexto adquiere especial relevancia, dado que China ha sido un socio comercial clave para la isla en medio de las sanciones impuestas por Washington, proporcionando inversiones y asistencia en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y la infraestructura.

Tomado de TeleSur

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