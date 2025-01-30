Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, chequea hoy en el Despacho Nacional de Carga las acciones para el restablecimiento del sistema eléctrico nacional (SEN).

Según informa la Unión Eléctrica (UNE), el premier intercambió con Alfredo López, director general de esa entidad, sobre la situación del SEN, desconectado a las 9:14 a.m. de este martes.



Se ejecutan acciones de conjunto con las máximas autoridades del país para la recuperación del sistema, agrega la UNE en su publicación.

Este martes, tras la salida inesperada de la central termoeléctrica (CTE) Guiteras, el SEN sufrió una desconexión total.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya comenzó el proceso de restablecimiento.

En CTE Guiteras evalúan causas de parada de la planta

Tras la caída a las 9:14 de esta mañana del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por la salida imprevista de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, el colectivo de esa planta, que generaba 220 MW, actúa acorde con los protocolos establecidos, informó Román Pérez Castañeda, director técnico de la industria.

La CTE Guiteras, fundada en 1988 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, constituye una unidad estratégica para el país, en tanto recibe el combustible por oleoducto, se ubica a unos 100 kilómetros de la capital, y destaca como la unidad térmica más eficiente de la isla.

En la red social X el Ministerio de Energía y Minas informó que se había producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que puede estar asociada a una salida inesperada de la Termoeléctrica Guiteras, no obstante, investigan las causas y ya comenzó el proceso de restablecimiento.

