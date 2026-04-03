El Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mrijp) informó que los connacionales repatriados llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado de La Guaira, donde fueron recibidos por autoridades de los cuerpos de seguridad.

La aeronave procedente de Arizona trajo de vuelta un total de 272 hombres, 33 mujeres, seis niños y tres adolescentes, quienes pasaron a cumplir, una vez en tierra, con los protocolos establecidos de atención sanitaria integral y de regulación migratoria, indicó.

Precisó que el Ministerio para la Salud y el Fondo Administrativo de Salud del Mrijp brindaron medicamentos de forma gratuita a cada recién llegado.

Con este arribo, el Gobierno bolivariano reafirmó su compromiso con el retorno voluntario y la atención humanitaria de los venezolanos que deciden regresar al país.

Aseguró la fuente que la Gran Misión Vuelta a la Patria continúa operando como un puente aéreo para garantizar el derecho al retorno.

Esta iniciativa gubernamental busca facilitar el regreso seguro de ciudadanos venezolanos a través del plan Vuelta a la Patria, creado por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2018, mediante el cual retornaron ya más de un millón 600 mil personas.

Tomado de Prensa Latina

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