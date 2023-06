La organización estadounidense Pastores por la Paz denunció hoy el arresto de su directora Gail Walker, tras intentar reunirse pacíficamente con el congresista Robert Menéndez para discutir sus crueles políticas hacia Cuba.

En el video subido a su cuenta de Facebook se ve cómo un policía conduce esposada a Walker, mientras ella explica que solo pretendía hablar con el senador en su oficina y exigir el fin de la designación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, así como la normalización de las relaciones de Estados Unidos con la isla.

“Deberíamos poder hablar de Cuba con nuestros representantes sin ser arrestados”, dice Walker en el video, donde también explica que solicitaron varias veces reunirse con Menéndez, pero nunca recibieron respuesta.

“Estamos en defensa de nuestra familia cubana porque creemos que es injusta esta política”, agrega la directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la Organización Comunitaria (IFCO)-Pastores por la Paz, antes de entrar al elevador escoltada por dos oficiales.

IFCO-Pastores por la Paz es una agrupación fundada en 1992 por el reverendo Lucius Walker y que desde hace 31 años mantiene relaciones de solidaridad con la nación caribeña.

La Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba o, sencillamente, la Caravana de Pastores por la Paz, trajo a la isla en 1992, en su primera edición, 15 toneladas de ayuda destinada a los sectores de la salud y educación, dos de los más golpeados por esa política hostil de la Casa Blanca.

Cuando el reverendo Lucius Walker dio vida a esta iniciativa, su propósito era sortear el entramado de leyes y regulaciones del bloqueo, una política que como la definió, es antievangélica y agresiva con un severo impacto social en la nación antillana.

Nada podía frenar el objetivo de traer ayuda humanitaria a un país asediado y en ese propósito se han centrado en las últimas tres décadas, solo en 2020 no pudo realizarse debido a la pandemia de Covid-19.

Pero, cuando el 15 de noviembre de 2021 Cuba inició la reapertura gradual de sus fronteras a visitantes foráneos, los integrantes de la Caravana XXXI fueron uno de los primeros grupos en llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

“Estamos decididos a venir este año (2021) en el otoño, sobre octubre o noviembre para traer la mayor cantidad de gente posible a Cuba”, anticipó a Prensa Latina en mayo de ese año Gail Walker, hija de Lucius y continuadora de su proyecto solidario.

#NOW | Activists with @NNOCuba, @codepink and @ifcop4p have just been arrested after seeking to meet w/ @SenatorMenendez over his support for the U.S. embargo on Cuba and its presence on the state sponsors of terrorism list. pic.twitter.com/viLclNHZRc

— Belly of the Beast (@bellybeastcuba) June 22, 2023