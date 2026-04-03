El alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció públicamente que promoverá la ejecución por parte del Gobierno federal de una orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien calificó como “criminal de guerra”.

La iniciativa está vinculada a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2024, que responsabiliza al primer ministro israelí por crímenes cometidos en la Franja de Gaza. Mamdani afirmó que, de ingresar a Estados Unidos, Netanyahu debería ser detenido.

En un video publicado en la plataforma X, el alcalde responsabilizó a Netanyahu por la muerte de más de 73.000 personas, los ataques contra hospitales y el bloqueo de ayuda humanitaria hacia Gaza. “Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra y responsable del espantoso genocidio del pueblo palestino”, expresó Mamdani.

El funcionario también señaló que Estados Unidos financia las bombas utilizadas en los ataques, lo que, según él, convierte al país en corresponsable de las muertes en Gaza y en otras zonas de conflicto.

Mamdani había adelantado meses atrás que consultaba con autoridades para evaluar la posibilidad de detener a Netanyahu durante una eventual visita a la Asamblea General de la ONU en septiembre. “Aunque no podamos detener por nosotros mismos el genocidio, podemos decidir si nuestro silencio se convertirá o no en otra arma”, declaró en ese contexto.

Las declaraciones coinciden con la circulación de órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra cometidos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

Según la CPI, ambos privaron a la población civil de Gaza de alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, provocando muertes por desnutrición y deshidratación, además de ataques directos contra civiles, incluidos niños.

Con estas órdenes de detención, los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma tienen la obligación de detener a los acusados y entregarlos a la CPI en La Haya, donde se iniciaría un proceso de juicio penal internacional.

Tomado de TeleSur

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