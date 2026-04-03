Los dos ajedrecistas tuneros tuvieron actividad este jueves y en el abierto internacional de Querétaro el MF César Alejandro Pérez ganó una partida y perdió otra para descender a la casilla número 17 con 3.0 puntos. En la tercera ronda César venció al MF azteca Andrey González (2287) y luego en la tarde noche fue superado por el GM azteca Juan Carlos González (2466) que con este resultado subió al segundo escaño de la tabla con 4.0 unidades, igual que el líder, el también mexicano José Alcántara (2656) , vencedor en esta jornada de su coterráneo GM Gilberto Hernández (2407).

El cubano mejor ubicado es el GM Dylan Berdayes , sexto con 3.5 unidades. Este viernes en la quinta manga el tunero César Alejandro tiene tablero por medio al MF local Carlos Varela (2210) , en un día que también contempla la sexta ronda de nueve.

Por su parte en España, otro tunero, el MI Michel Alejandro Díaz , luego de tres jornadas se ubica en el lugar 33 del torneo internacional de Semana Santa que se juega en el Pabellón Deportivo El Sequet de Sant Vicent del Raspeig, municipio de Alicante. Michel Alejandro (elo 2432) acumula par de victorias y una partida igualada para sumar 2.5 puntos.

En la fecha de apertura derrotó con piezas blancas al español Juan José Jarque (2075), luego con figuras negras entabló con la MI polaca María Siekanska (2196) y seguidamente, otra vez con piezas claras le ganó al ibérico Pablo Bascunana (2188). Este viernes en la cuarta oportunidad se mide con fichas oscuras al MN de la India Amit Advik (2273).

En este concurso participan 150 ajedrecistas y 22 de ellos acumulan 3.0 unidades, encabezados por los GM ucranianos Sergey Fedorchuc (2585) e Igor Kovalenko (2685), así como el también GM Abhimanyu Mishra, de Estados Unidos.

Por Ernesto Vera González /FOTOS: Web del torneo

PIE DE FOTOS: César Alejandro con buen paso en el abierto de Querétaro, 2- En el torneo Semana Santa mueven fichas 150 ajedrecistas

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