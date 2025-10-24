Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció hoy la firme posición que mantiene China contra la política hostil de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas.

En su cuenta oficial en X, Rodríguez Parrilla, destacó los pronunciamientos del Gobierno y la Cancillería de China, en oposición al bloqueo de Washington contra Cuba, y que llaman a retirar a la isla de la unilateral lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo.

Este jueves, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a atender el llamado de justicia de la comunidad internacional y levantar inmediatamente sus sanciones contra Cuba, informó Xinhua.

En conferencia de prensa, el vocero de la Cancillería china se refirió al informe preliminar de la visita a Cuba de la relatora especial de las Naciones Unidas Alena Douhan, según el cual la política estadounidense hacia la isla tiene impactos graves en la economía y la situación humanitaria de Cuba.

Guo subrayó que el documento está totalmente de acuerdo con la reciente resolución que exige el fin del bloqueo estadounidense, aprobada por 165 países en la Asamblea General de la ONU.

Afirmó que China insta a Estados Unidos a que atienda el llamado de justicia de la comunidad internacional, levante de inmediato su bloqueo y sus sanciones contra Cuba y retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Tomado de Cuba Sí