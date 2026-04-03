Según un análisis de la agencia Reuters, la tasa de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos se ha duplicado desde que el presidente Donald Trump intensificó sus políticas de deportación en enero de 2025. El informe indica que, desde dicha fecha, 50 personas han fallecido mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses.

Reuters aporta más datos para demostrar lo preocupante que es la situación: entre 2009 y 2024, los centros de detención de inmigrantes en EE. UU. registraban una muerte al año por cada 3.848 personas detenidas. Desde que Trump tomó posesión de su cargo como presidente del país, la tasa se ha más que duplicado.

Hablamos de una muerte por cada 1.630 detenidos, según datos preliminares hasta comienzos de este mes de junio. Entre las principales causas de muerte en centros del ICE se encuentran todo tipo y no implican necesariamente, tal y como aseguran desde Reuters, negligencia o abuso por parte de los responsables de los centros.

Dudas sobre la supervisión y atención médica.

Sin embargo, expertos consultados por dicho medio, aseguran que hay «serias dudas» sobre la calidad de la supervisión y de la atención médica que se estaría prestando en unos centros cuya población ha crecido rápidamente bajo la administración Trump.

De los 50 fallecidos, 21 de estas muertes fueron descubiertas cuando la personas ya había fallecido o estaba inconsciente y poco se podía hacer por ella. De estos casos 10 fueron interrupciones voluntarias de vida, algo que demuestra, tal y como apuntan desde Reuters, el bache de salud mental que atraviesan los detenidos.

Entre las causas de muerte también se han detectado infartos y otros problemas cardiovasculares que apuntan a posibles fallos en las evaluaciones médicas iniciales y en el tratamiento de posibles enfermedades crónicas.

Más en los últimos años.

El número de detenidos por el ICE se ha disparado en Estados Unidos durante los últimos años.

Antes, incluso, de la llegada de Trump al poder, esta cifra se había aumentado. Durante el último año del gobierno del demócrata Joe Biden ya se hablaba de cifras de 40.000 personas detenidas.

Esa fue la cantidad de personas detenidas por el ICE que heredó Trump al asumir el cargo de presidente, algo que contrasta con el mínimo de 14.000 detenidos alcanzado en febrero de 2021 durante la pandemia. Sin embargo, fue con la llegada del republicano Donald Trump con quien creció este número de detenidos hasta alcanzar datos históricos.

Según Reuters, esa cifra se disparó hasta aproximadamente 70.000 personas en enero de este 2026.

Las polémicas actuaciones en Minneapolis tuvieron gran repercusión entonces y aumentaron drásticamente el número de detenidos a nivel nacional.

En los últimos meses, el número de detenidos por el ICE ha descendido llegándose a unas 57.000 personas a comienzos de este mes de junio.

Tomado de Cubadebate

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