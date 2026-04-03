El canciller Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró este miércoles la vocación pacifista de su país y el absurdo que la nación caribeña signifique una amenaza para EEUU como dice el Departamento de Estado de la mayor potencia el mundo.

En un mensaje en X, el titular de Relaciones Exteriores de la isla, destacó el hecho de que Cuba es un país en desarrollo, relativamente pequeño, y además, “sometido a una guerra económica brutal”.

De tal manera, calificó de absurdo que “pueda significar una amenaza para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo”.

Es absurdo también, argumentó Rodríguez en su desmentido, sabiendo que Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia.

Asimismo, el máximo representante de la diplomacia de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, expuso que estos elementos son conocidos por la administración instalada en la Casa Blanca en Washington y sus agencias de seguridad y defensa.

Finalmente, advirtió de forma categórica, “No se consigue fabricar pretextos con argumentos tan débiles y falaces”, sentenció.

Tomado de Cubadebate

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