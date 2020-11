El mando más alto del Ejército de Estados Unidos, ante los recientes cambios de Donald Trump en el Pentágono, afirmó que los militares no juran ante un tirano o dictador.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, puso de relieve que cada miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses tiene el deber de “proteger y defender” la Carta Magna estadounidense, “sin importar el precio personal.

“Somos únicos entre los militares. No prestamos juramento a un rey o una reina, un tirano o un dictador. No prestamos juramento a un individuo. No, no prestamos juramento a un país, a una tribu o religión. Hacemos un juramento a la Constitución”, remarcó el jueves Milley, durante una presentación en el Museo del Ejército.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, que se niega a aceptar su derrota y el triunfo de su rival demócrata, Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre, anunció el lunes de forma sorpresiva el despido del secretario de Defensa (el Pentágono), Mark Esper, con quien mantenía diferencias por su oposición a la propuesta del mandatario de enviar unidades militares para sofocar las marchas que tuvieron lugar el pasado mayo en distintas ciudades estadounidenses, tras la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd a manos de un policía blanco.

A raíz de este anuncio, otros funcionarios del Pentágono han renunciado, entre ellos James Anderson, subsecretario en funciones de Defensa para Política; Joseph Kernan, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad y la jefa de Gabinete de la Secretaría de Defensa, Jen Stewart.

Tomado de Cuba Si

