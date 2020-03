Encomia Díaz-Canel labor de médicos de Cuba

Ningún país cuenta con algo similar, rubricó el mandatario al evocar un pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro.

‘Sus misiones en el exterior se atienen a rigurosas normas éticas. #SomosCuba #SomosContinuidad’, escribió Díaz-Canel.

El mensaje ocurre cuando Cuba denuncia campañas del gobierno de Estados Unidos contra las misiones de salud que la isla presta en decenas de países de diversas latitudes y que han contribuido a salvar incontables vidas.

Fidel: “Our doctors and all the other Cuban health professionals and technicians are an exceptional powerhouse. No other country has anything like it; … Their missions overseas abide by strict ethical standards.”#SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/YGQT6Bu1vN

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 2, 2020