El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ha ordenado este martes el despliegue de la Guardia Nacional del estado en Filadelfia, tras una noche de disturbios que dejaron 30 policías heridos y varios negocios destrozados en la ciudad.

El portavoz de la Guardia Nacional, el teniente coronel Keith Hickox, ha anunciado en un comunicado la movilización de «varios cientos de miembros» para apoyar a la Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia y ayudar a las agencias locales «a proteger la vida, la propiedad y el derecho a reunirse pacíficamente y protestar».

«Podemos realizar operaciones en apoyo de las autoridades civiles con el objetivo de mejorar la capacidad de las fuerzas del orden locales, para proporcionar seguridad pública continua y seguridad de la infraestructura crítica», detalló el vocero.

La nueva ola de disturbios estalló después de que la Policía disparara y matara a Walter Wallace Jr., un hombre afroamericano de 27 años, que, según los agentes, se les acercó con un cuchillo. El video del suceso muestra al joven caminando rápidamente hacia dos oficiales mientras una mujer, identificada en los medios como su madre, intenta detenerlo.

A continuación los agentes gritan: «¡Baja el cuchillo!» y, posteriormente, le disparan varias veces. Inmediatamente, Wallace cae al suelo y permanece inmóvil. La mujer se acerca al cuerpo y lanza algo a los oficiales para mantenerlos lejos.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020