Ecuador registra más de 180 mil despidos durante la cuarentena

Sindicatos aseguran que la cifra de despidos podría superar los 400.000, debido a la aplicación de las nuevas disposiciones laborales impulsadas por Lenín Moreno.

El Gobierno de Ecuador confirmó este miércoles que más de 180.000 personas han sido despedidos durante la cuarentena por el coronavirus.

El ministro de Trabajo de Ecuador, Luis Poveda, indicó que en los tres meses de la medida para contener la propagación de la Covid-19 se registraron 180.852 despido por diversas causas y modalidades.

Poveda explicó que la mayoría de los despedidos obedecen al procedimiento de «acuerdo entre las partes», establecida por el Gobierno para que se pueda conciliar la terminación laboral entre trabajadores y empresarios.

Detalló que bajo este acuerdo al menos 100.797 personas fueron apartadas de sus trabajos, lo que supone el 55.73 por ciento de casos.

En cuanto a los despidos en el sector público o la reducción de remuneraciones, el funcionario indicó que la ley le faculta al Gobierno a tomar ese tipo de medidas como la supresión del puesto de empleo por razones técnicas, funcionales y económicas.

Las reacciones en contra del balance del ministro no se hicieron esperar, la asambleísta de oposición Marcela Holguín manifestó que no se cuestiona el mecanismo, sino que esta supresión se daría en instituciones que no han cerrado sus puertas.

“A raíz de la expedición del Acuerdo 124 no hay seguridad de la estabilidad laboral de los servidores públicos, incluso de quienes han ingresado mediante concursos”, afirmó.

Por su parte el legislador Bairon Valle dijo que los trabajadores son quienes más han aportado a la crisis, una cantidad superior a los dueños del capital, por lo que el acuerdo no es pertinente, porque la aplicación de la supresión de puestos termina con la estabilidad de los servidores públicos.

Sindicatos y gremios de trabajadores de Ecuador han criticado la normativa laboral emitida por el Gobierno, porque alienta a una precarización del empleo.

Los sindicatos aseguran que la cifra de despidos podría superar los 400.000, debido a la aplicación de las nuevas disposiciones laborales impulsadas por el Gobirno de Lenín Moreno.

La cifra de despedidos ofrecida por el ministro superó los 150.000 que calculó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el pasado 24 de mayo, cuando en un balance para su último año de gobierno cifró en esa cantidad el número de personas que serían desvinculadas por la pandemia.

