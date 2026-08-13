La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este jueves que el déficit comercial de la Unión Europea con China ha alcanzado los 1.000 millones de euros los 1.000 millones de euros (más de 1.160 millones de dólares) al día.

«Las importaciones chinas a la UE han aumentado un 45 % en cinco años, mientras que nuestras exportaciones a China están cayendo. Nuestro déficit comercial con China ha alcanzado ya casi 1.000 millones de euros al día. Y, al comienzo de este año, aumentó otro 10 %», aseguró en un evento empresarial en Francia.

Von der Leyen destacó que este año, por primera vez, todos los 27 miembros de la UE enfrentan un déficit comercial con China. Añadió que más de la mitad de la industria europea sufre la competencia por parte de Pekín.

«Y no se trata solo de una cuestión de precio. China controla eslabones clave de nuestras cadenas de suministro. Dependemos de China en más de un 80 % para muchas materias primas críticas, y en un 90 % para algunas tierras raras», señaló.

La Unión Europea trabaja en la creación de un «instrumento de solidaridad» para apoyar a las empresas que quieran reducir su dependencia de suministros críticos procedentes de China y protegerlas ante posibles represalias comerciales. El mecanismo forma parte de los esfuerzos del bloque para responder al amplio déficit comercial con China.

para apoyar a las empresas que quieran y protegerlas ante posibles represalias comerciales. El mecanismo forma parte de los esfuerzos del bloque para responder al amplio déficit comercial con China. Las tensiones comerciales entre China y UE siguen creciendo. En el 21.º paquete de sanciones contra Rusia, Bruselas incluyó a varias empresas chinas por su supuesto apoyo a la economía y la industria militar rusas. Pekín respondió con restricciones contra empresas europeas, incluyendo compañías del sector de defensa y fabricantes de equipos electrónicos y ópticos.

Tomado de Rusia Today

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