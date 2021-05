Se desconocen las fechas y los lugares de posibles concentraciones, pero se precisa que el equipo del exmandatario planea celebrar dos reuniones masivas en junio y una tercera el 4 de julio.

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, volverá a dar mítines a partir del próximo mes de junio, informa The New York Post, que cita una fuente anónima del equipo del exmandatario.

Las fechas y los lugares aún no han sido anunciados, pero se precisa que el equipo de Trump está seleccionando ubicaciones para celebrar un par de reuniones masivas el próximo mes. Asimismo, se planea organizar una concentración el próximo 4 de julio, Día de la Independencia.

El exinquilino de la Casa Blanca mantuvo una serie de entrevistas tras el final de su mandato, pero no ha celebrado congregaciones masivas ante sus simpatizantes desde la irrupción de sus partidarios en el Capitolio de EE.UU., el pasado 6 de enero, que obligó a suspender la sesión de ratificación de los votos electorales que confirmaron oficialmente la victoria a Joe Biden. La invasión de la sede parlamentaria se saldó con la muerte de cinco personas y decenas de heridos.

¿Se postulará Trump a la presidencia en 2024?

De momento, Trump no se ha expresado claramente sobre su voluntad de concurrir a las elecciones presidenciales de 2024, aunque viene insinuando que baraja esta posibilidad. «Espero hacer un anuncio en el momento adecuado. Como sabes, es muy pronto. Pero creo que la gente va a estar muy, muy contenta cuando haga un determinado anuncio. Ya sabes, por razones de financiación de la campaña, realmente no puedes hacerlo demasiado pronto», acentuó el expresidente en una entrevista concedida a la periodista Candace Owens, de The Daily Wire.

