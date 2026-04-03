Las delegaciones de EE.UU. y de Irán han dado inicio a las negociaciones en la capital pakistaní, Islamabad, confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica con la corresponsal de NewsNation Kellie Meyer.

«Le pregunté [a Trump] si las negociaciones habían comenzado oficialmente y me dijo que sí», escribió la periodista en su cuenta de X.

También interpeló al dignatario sobre si creía que los iraníes actuaban «de buena fe», a lo que Trump prometió responder «en muy poco tiempo». «No tardaré mucho», dijo.

Uno de los puntos más importantes a negociar es el desbloqueo del estrecho de Ormuz, la arteria más vital del comercio energético mundial. A este respecto, el presidente confió en que la vía se reabrirá «en un futuro no muy lejano».

Las negociaciones, en las que Pakistán actúa de mediador, tienen lugar bajo la incertidumbre derivada de la mutua desconfianza y las exigencias no cumplidas.

Teherán había condicionado el inicio de las negociaciones a que la tregua pactada se extienda al Líbano y a que se desbloqueen los activos iraníes congelados en el extranjero.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabeza la delegación del país persa, señaló este viernes a su llegada a Islamabad que, si bien tienen «buenas intenciones», desconfían de Washington. «Nuestra experiencia de negociar con los estadounidenses siempre se ha enfrentado al fracaso y al incumplimiento», destacó.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que lidera el equipo negociador de su país, afirmó, antes de partir hacia la capital pakistaní, que «si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe», ellos «sin duda», se mostrarán «dispuestos a tenderles la mano». No obstante, advirtió que, si Teherán intenta «engañar», «se darán cuenta de que el equipo negociador no va a ser tan receptivo».

Entre los temas centrales que estarán sobre la mesa figuran el enriquecimiento de uranio de Irán y su programa de misiles balísticos, así como la plena reapertura del estrecho de Ormuz.

que estarán sobre la mesa figuran el enriquecimiento de uranio de Irán y su programa de misiles balísticos, así como la plena reapertura del estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán busca una garantía de EE.UU. de un final más duradero de las hostilidades.

Tomado de Cuba Sí

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