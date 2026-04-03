Las delegaciones de EE.UU. y de Irán han dado inicio a las negociaciones en la capital pakistaní, Islamabad, confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica con la corresponsal de NewsNation Kellie Meyer.
«Le pregunté [a Trump] si las negociaciones habían comenzado oficialmente y me dijo que sí», escribió la periodista en su cuenta de X.
También interpeló al dignatario sobre si creía que los iraníes actuaban «de buena fe», a lo que Trump prometió responder «en muy poco tiempo». «No tardaré mucho», dijo.
Uno de los puntos más importantes a negociar es el desbloqueo del estrecho de Ormuz, la arteria más vital del comercio energético mundial. A este respecto, el presidente confió en que la vía se reabrirá «en un futuro no muy lejano».
- Las negociaciones, en las que Pakistán actúa de mediador, tienen lugar bajo la incertidumbre derivada de la mutua desconfianza y las exigencias no cumplidas.
- Teherán había condicionado el inicio de las negociaciones a que la tregua pactada se extienda al Líbano y a que se desbloqueen los activos iraníes congelados en el extranjero.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabeza la delegación del país persa, señaló este viernes a su llegada a Islamabad que, si bien tienen «buenas intenciones», desconfían de Washington. «Nuestra experiencia de negociar con los estadounidenses siempre se ha enfrentado al fracaso y al incumplimiento», destacó.
- Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que lidera el equipo negociador de su país, afirmó, antes de partir hacia la capital pakistaní, que «si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe», ellos «sin duda», se mostrarán «dispuestos a tenderles la mano». No obstante, advirtió que, si Teherán intenta «engañar», «se darán cuenta de que el equipo negociador no va a ser tan receptivo».
- Entre los temas centrales que estarán sobre la mesa figuran el enriquecimiento de uranio de Irán y su programa de misiles balísticos, así como la plena reapertura del estrecho de Ormuz.
- Por su parte, Teherán busca una garantía de EE.UU. de un final más duradero de las hostilidades.
Tomado de Cuba Sí