El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que sus Fuerzas Armadas iniciarán “muy pronto” operaciones terrestres contra presuntos cárteles del narcotráfico, tras los más de 20 ataques a lanchas en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado alrededor de 83 personas asesinadas.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que “en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”.

La ofensiva forma parte de la operación “Lanza del Sur”, anunciada por el secretario de Guerra y titular del Pentágono, Pete Hegseth. El reciente anuncio se da en medio de las críticas hacia el alto funcionario, que según medios estadounidenses habría ordenado un segundo bombardeo para eliminar a dos supervivientes, una acción que expertos señalan podría constituir un crimen de guerra.

Al ser consultado, Trump declaró no tener información al respecto, defendió a Hegseth y elogió al almirante Frank Bradley, comandante de la operación, como “una persona extraordinaria”.

Las amenazas de Donald Trump se extienden, bajo la sombrilla de la guerra contra el narcotráfico, a todos los países que trafiquen drogas, haciendo alusión a Colombia como una posible inclusión a su propuesta de operaciones terrestres.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, expresó Trump en la reunión ante su gabinete. El mandatario estadounidense comentó que, aunque Venezuela “ha sido peor que la mayoría”, hay otras naciones que, según su perspectiva, exportan las drogas a su país.

La operación “Lanza del Sur” ha sido la tapadera para un despliegue militar en el mar Caribe que cuenta entre los efectivos desplegados con el portaviones Gerald R. Ford, lo que ha elevado las tensiones en la región con los países latinoamericanos.

El mandatario justificó las acciones militares al afirmar que han salvado “miles de vidas” en EE.UU. al destruir lanchas con drogas, mientras Hegseth negó haber observado supervivientes durante el monitoreo de los ataques y acusó a los medios de difundir información “que no se basa en la verdad”. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono insisten en que todas las operaciones son “completamente legales” y respaldan el desempeño de Bradley.

“No vi personalmente a los sobrevivientes, pero sigo apoyando la decisión porque aquella cosa estaba en llamas. Estalló entre fuego y humo. No se puede ver aunque hay imágenes digitales. Esto se llama neblina de guerra. Esto es lo que ustedes y la prensa no entienden”, aseveró el funcionario estadounidense cuando fue consultado sobre el doble ataque mortal, perpetrado el pasado 2 de septiembre.

Venezuela no ha respondido militarmente a las amenazas, aunque si ha denunciado las presiones estadounidenses que buscan desestabilizar la nación bolivariana y la región latinoamericana. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó en la movilización celebrada ayer en Caracas que la nación ha vivido “22 semanas de terrorismo psicológico”, pero no han logrado sacar ni lograrán sacar al país del camino a construir la patria que merecen los venezolanos.

