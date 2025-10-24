El Comando Central estadounidense indicó que las defensas aéreas kuwaitíes atacaron por error las aeronaves durante ataques con misiles y drones iraníes.

El Comando Central de EE.UU. confirmó este lunes que tres cazas F-15E Strike Eagles del país norteamericano se estrellaron sobre Kuwait debido a «un aparente incidente de fuego amigo» mientras volaban en apoyo de la operación Furia Épica, lanzada contra Irán la madrugada del pasado sábado.

«Durante el combate activo, que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los cazas de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes«, reza el comunicado.

Los militares estadounidenses señalaron que «los seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable». Asimismo, indicaron que Kuwait ha reconocido el suceso y «la causa del incidente está bajo investigación».

Previamente, desde el Ministerio de Defensa de Kuwait informaron que varios aviones de guerra estadounidenses cayeron la mañana de este lunes y confirmó que todos los tripulantes lograron sobrevivir al incidente. Además, aseguraron que se mantiene una coordinación directa con fuerzas de EE.UU. para esclarecer las circunstancias del suceso y aplicar procedimientos técnicos conjuntos.

Mientras, en las redes sociales se difundieron videos en donde se podía observar a una de estas aeronaves cayendo en llamas.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

del Gobierno del país persa. Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

