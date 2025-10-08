Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó a Sanae Takaichi por su elección como la nueva Primera Ministra de Japón.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario cubano reiteró la voluntad de la mayor de las Antillas de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con el país asiático.

«Felicito a @takaichi_sanae por su elección como Primera Ministra de Japón. Le reitero la voluntad de #Cuba de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales», escribió el Jefe de Estado.

Felicito a @takaichi_sanae por su elección como Primera Ministra de Japón. Le reitero la voluntad de #Cuba de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales. pic.twitter.com/yzwpnsDMZB — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 21, 2025

La líder del Partido Liberal Demócrata (PLD), de 64 años, fue elegida por el Parlamento japonés este martes, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Japón en ocupar el cargo de Primera Ministra.

Tomado de Cuba Sí