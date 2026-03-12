Ante la pregunta de Ideas Multimedios sobre la situación energética del país, el mandatario respondió sobre cómo el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos está impactando la vida cotidiana y cuáles son las alternativas que se implementan para atenuar la crisis.

«Indudablemente, yo diría que es un tema que por su incomodidad es el que más malestar está causando en nuestro pueblo en estos momentos. Y que tiene que ver, insisto, con el bloqueo energético, con el recrudecimiento de la situación energética que nos ha planteado ese bloqueo», afirmó Díaz-Canel.

El Presidente explicó que, aunque el país venía preparándose de antemano con un grupo de propuestas, acciones y medidas, la situación se ha agravado en las últimas dos semanas debido a un factor determinante: la ausencia total de suministro de combustible foráneo. «En primer lugar, hace más de tres meses que no entra combustible. Por lo tanto, nosotros estamos generando energía eléctrica en el horario del día con crudo nacional y nuestras termoeléctricas», señaló.

Detalló que, además del crudo nacional, el aporte de las fuentes renovables de energía ha sido considerable, moviéndose entre un 49 y un 51 por ciento de la generación diurna. Explicó que la energía de los parques fotovoltaicos se ha convertido en un elemento novedoso para regular la frecuencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y evitar apagones, un manejo técnico que se ha introducido en las últimas doce semanas. Por la noche, precisó, la generación depende exclusivamente de las termoeléctricas y del gas acompañante de la extracción de petróleo.

El agravante de la falta de diésel y fuel oil

Díaz-Canel explicó que, hasta la semana pasada, el país contaba con disponibilidad de combustible que se empleaba en dos emplazamientos fundamentales: los motores de generación distribuida.

Sin embargo, «tres meses sin entrada de combustible, se agota el diésel y se agota el fuel oil. Por lo tanto, sale de generación un número considerable de MW que estábamos generando, sobre todo para el horario pico y el horario de la noche. Esto pone al sistema en una situación de mucha inestabilidad».

El mandatario recordó que en enero y febrero se habían logrado mantener niveles de apagones no superiores a los de diciembre, con afectaciones reguladas pero no en la magnitud reciente.

«Para cesar la generación de estos dos bloques de motores, de estas dos estaciones de generación distribuida, que son las únicas que habíamos podido emplear hasta ahora. Recuérdese, nosotros hemos recuperado y tenemos disponible más de 1400 MW de generación distribuida que no hemos podido emplear en todo este tiempo por la falta de combustible, por las consecuencias del bloqueo en eso».

Subrayó el potencial que representaría contar con ese combustible: «Si nosotros dispusiéramos de combustible, tendríamos en los horarios de la noche 1400 MW más de generación que nos sacarían del pico. O sea, en el pico habría un déficit de 500, 600, 700 MW que pudiéramos cerrar las noches, que pudiéramos cerrar las madrugadas, y las afectaciones fueran mucho menores que las que tenemos en este momento».

La caída y la inestabilidad del SEN

Al detallar la compleja situación que llevó al reciente apagón total, Díaz-Canel explicó que al salir de operación esas dos plantas de generación distribuida, el sistema se volvió más inestable. «Hay un día en que ocurre una salida brusca de una termoeléctrica. Por lo tanto, las oscilaciones que provocó esa salida produjeron el blackout».

Describió el proceso de recuperación posterior: «Cuando vamos a recuperarnos del blackout, hace falta combustible en los grupos electrógenos para poder ir dando algunas señales con las cuales puedan arrancar las termoeléctricas, se pueden sincronizar incluso los parques fotovoltaicos. Eso ya se hace con el mínimo de combustible que teníamos en los emplazamientos que estaban previstos precisamente para situaciones de este tipo».

El Jefe de Estado se refirió también a las críticas que genera la situación: «Superamos el blackout, se incorpora la termoeléctrica, pero como estamos en una situación de inestabilidad, sobre todo desde el punto de vista de variación de frecuencia, porque el sistema se ha disparado y ha provocado la caída en varios circuitos. A la vez, cuando eso pasa, la gente los critica: ‘No, pero ¿por qué no son capaces de repartir el apagón?’ Lo que pasa es que el apagón se incrementa por situaciones que no están planificadas y llega a dimensiones tan altas que a esa hora es muy difícil controlarlo».

Explicó además que en situaciones de inestabilidad no se puede aprovechar toda la potencia que generan los parques fotovoltaicos durante el día, «porque hay que regular con más o menos conexión de los parques la frecuencia del SEN para evitar que haya otro apagón. Esas son las razones por las cuales el déficit en este momento es diferente al déficit que manejábamos en otro momento».

El impacto transversal en la vida cotidiana

«El impacto es tremendo», enfatizó Díaz-Canel. «Se manifiesta de manera más brutal en estos temas energéticos. Aquí hemos tenido circuitos en municipios, en provincias, en poblados, en comunidades con más de 30 horas de apagón. Eso provoca un malestar, una angustia a la población, porque además impacta directamente en el bombeo de agua. Entonces ya son dos cosas muy vitales en una vivienda, en una familia, actuando a la vez».

El Presidente detalló cómo la crisis energética afecta transversalmente todos los servicios: «Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicio a la población, en parte de las comunicaciones, porque también las radiobases se quedan sin energía. Impacta en los servicios médicos, impacta en la educación, impacta en el transporte. Así pudiéramos ir viendo cómo esto impacta transversalmente en todas las actividades cotidianas de las cubanas y los cubanos».

El mandatario salió al paso de las críticas hacia el gobierno y la Revolución: «Ahora, yo les puedo decir que aquí no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie. Al contrario, se está haciendo el mayor esfuerzo. Nadie puede imaginar, yo no soy capaz de describir, solo lo puedo decir desde el punto de vista de los sentimientos y del respeto, pero no tengo palabras para describir el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la Unión Eléctrica, que son titanes. Que además hacen ese esfuerzo, se van por encima de la adversidad, pero tienen el problema en sus casas, su familia. Muchas veces cuando hay 30 o 40 horas de apagón en una de sus comunidades, afectados de su familia, ellos llevan más de 40 horas trabajando sin descansar en una termoeléctrica, en un parque fotovoltaico o buscando solución a una problemática».

Díaz-Canel expresó su comprensión ante el malestar popular pero lamentó las reacciones injuriosas: «Por eso, y no lo cuestiono en los términos de no entender el malestar, pero sí molesta o lamento que haya personas que en medio de este malestar, que nos reconocemos que es legítimo, su respuesta sea injuriar a la Revolución, injuriar al gobierno, injuriar a la institución eléctrica. Porque la culpa no es del gobierno, la culpa no es de la Revolución, la culpa no es de nuestro sistema electroenergético nacional. Revolución, gobierno, trabajadores están haciendo un esfuerzo para superar lo imposible».

«Yo preguntaría, ¿qué capacidades tendrían otros países que en medio de un bloqueo energético que ya lleva más de tres meses, tuvieran capacidad para mantener los niveles de generación eléctrica que hemos tenido? Que solo han sido posibles por hacer un uso muy racional y yo diría hasta creativo, innovador, del crudo nacional con el cual se están abriendo nuevas perspectivas».

Las inversiones que marcan la diferencia

El Presidente destacó el esfuerzo inversionista del país en medio del bloqueo: «Toda la inversión que con un esfuerzo extraordinario en medio de estos tiempos de bloqueo recrudecido, el país ha realizado está provocando un cambio de matriz energética visible. Porque también, como expliqué la otra vez, si no hubiéramos tenido 1200 MW de energía fotovoltaica en estos tiempos, ¿qué estuviera pasando en el día y cómo estuviéramos saltando de un blackout a otro blackout y las afectaciones fueran mayores?».

Afirmó que hay soluciones en marcha, aunque la magnitud del problema opaque su visibilidad: «Estamos hablando de esa realidad, estamos hablando de esa complejidad, pero yo también quiero hablar de lo que estamos haciendo. Y por dónde van las luces, comprendiendo que todo no tiene una solución inmediata, pero hay soluciones. De hecho, ya hay soluciones, lo que pasa que la magnitud del problema es tan grande que no se ve en toda su dimensión y en todo su aporte».

Díaz-Canel ilustró la perversidad del bloqueo con un dato estremecedor: «En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando por una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por la falta de electricidad. Yo creo que el día pasado el ministro de Salud Pública dio datos muy relevantes.

Pero en esas decenas de miles hay una parte importante de niños que están esperando una intervención quirúrgica por las afectaciones que tienen estos sistemas electroenergéticos y por las afectaciones a nuestro sistema de salud por este bloqueo energético».

Pese a todo, resaltó la capacidad de organización y resistencia del país: «Y sin embargo, el país vive, el país está organizado. ¿Un estado fallido? Un estado fallido que enfrenta todas estas situaciones y que busca resolver, que busca además avanzar».

Recordó un artículo publicado en Cubadebate por una periodista, Susana Tesoro, que «reconociendo la complejidad, también hablaba de las cosas hermosas que pasan en este país todos los días. Los niños yendo a la escuela, la manera en que se atiende un paciente en un hospital que está en una situación compleja.

El esfuerzo, nosotros estamos viendo todos los meses el trabajo de las provincias. Ya estamos haciendo el corte de lo que ha sucedido en las provincias y cómo las provincias han ido desarrollando sus estrategias, la cantidad de soluciones que se encuentran, la manera en que se está organizando la vida para seguir adelante».