El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirma que los «países no amistosos» de Europa han admitido que no pueden prescindir de los recursos energéticos rusos.

«Los así llamados ‘socios’ de los países no amistosos han admitido que no pueden prescindir de los recursos energéticos, incluyendo el gas natural. En la actualidad, un reemplazo razonable para Europa simplemente no existe», dijo el mandatario, aclarando que en el futuro será posible sustituirlos, pero de momento no.

«Todos saben que por ahora no existen en el mercado volúmenes adicionales [de hidrocarburos], y los suministros de otros países que pueden exportar a Europa, como EE.UU., tendrán un costo mucho mayor para los consumidores, afectando al nivel de vida y la competitividad de la economía europea«, añadió.

Paralelamente, el jefe de Estado denunció que «se observan fallos en los pagos de exportaciones energéticas rusas» y que «los bancos de países no amistosos retrasan la transferencia de pagos».

Asimismo, el mandatario señaló que se requiere preparar el mercado de divisas ruso para un aumento radical de las operaciones en monedas nacionales en el comercio exterior de Rusia. «Nos proponemos aumentar drásticamente la proporción de liquidaciones en moneda nacional en el sistema de comercio exterior», aseveró, agregando que el objetivo consiste en preparar el mercado de divisas para que «?ualquier moneda extranjera pueda cambiarse libremente a rublos rusos en el volumen necesario».

Putin subrayó que para la «seguridad financiera y económica» del país, es de suma importancia rechazar «las jurisdicciones monetarias poco fiables y comprometidas». Según el presidente, esto es también esencial para «mantener y aumentar el comercio exterior, establecer relaciones sostenibles con socios previsibles que sean fieles a su palabra y valoren su reputación comercial y comprendan las consecuencias de sus decisiones».

Tomado de Rusia Today