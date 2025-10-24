El presidente de Colombia, Gustavo Petro, remarcó este martes que la escalada en Oriente Medio a raíz de la agresión conjunta ejecutada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, se debe al mercado del petróleo, y al no reconocimiento de Palestina como un Estado independiente.

“Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un estado independiente y el mercado del petróleo”, subrayó el mandatario, al referir que las acciones militares ilegales no se pueden aceptar, ni la agresión ni el bombardeo a embajadas.

Mientras, el jefe de Estado refirió que Colombia propondrá una conferencia de paz liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos estados soberanos.

Agregó además que esta conferencia abordará el acuerdo de zonas libres de armas nucleares entre ellas Medio oriente y América Latina “hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial”.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel comenzaron una agresión coordinada contra Irán, al acusarle sin pruebas de haber reiniciado su programa nuclear, pese a que Washigton y Teherán se encontraban en plenas negociaciones mediadas por Omán en Ginebra.

En los ataques del sábado fue asesinado el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, y altos funcionarios civiles y militares.

La Media Luna Roja iraní manifestó que los ataques de EE.UU. e Israel dejaron ya al menos 787 civiles muertos y cientos de heridos en Irán.

En respuesta, Irán inició una ofensiva estratégica contra Israel y las bases militares de EE.UU. ubicadas en varios países de Oriente Medio. Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) más de 680 efectivos estadounidenses e israelíes perdieron la vida o resultaron heridos a raíz de la represalia iraní.