El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este sábado a Beijing para su cuarta visita oficial en tres años, con el objetivo de fortalecer relaciones políticas, económicas y culturales con China.

Sánchez será recibido por el presidente chino, Xi Jinping, y otras autoridades del gigante asiático.

La agenda incluye reuniones con empresarios de sectores estratégicos como automoción, energía y telecomunicaciones, además de un encuentro en la Cámara de Comercio Unión Europea-China.

El lunes visitará la universidad de Tsinghua y recibirá un título honorífico de la Academia China de Ciencias. También recorrerá instalaciones de la tecnológica Xiaomi.

El martes sostendrá intercambios con inversores chinos para impulsar su presencia en España. Ese día dialogará con Xi Jinping y con el primer ministro, Li Qiang, con quien encabezará la firma de acuerdos.

Sánchez se reunirá además con el presidente de la Asamblea Nacional de China, Zhao Leji, para abordar temas de cooperación y el panorama geopolítico internacional, incluida la paz en Medio Oriente.

Antes de regresar a España, conversará con representantes de empresas innovadoras y responsables de la Cámara de Comercio UE-China.

Llegada de Sánchez a Pekín El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este sábado a Pekín en la que es su cuarta visita a China en cuatro años y durante la cual volverá a reunirse con su presidente, Xi Jinping.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, aterrizó en el aeropuerto de la capital china, final de una ruta que tuvo que modificarse respecto a viajes anteriores debido a la crisis en Oriente Medio. Al no tener autonomía para hacer el vuelo directo a China desde Barcelona – de donde salió el avión tras participar Sánchez en un acto en la capital catalana- la parada habitual para repostar en este itinerario debía ser Omán. Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la guerra en Irán, se hizo una ruta alternativa con escala en Azerbaiyán. Sánchez y su esposa fueron recibidos al descender del avión por el ministro de Educación chino, Huai Jinpeng, a quien acompañaban un niño y una niña que les entregaron sendos ramos de flores, según se observa en las imágenes de la llegada difundidas por el Gobierno español. También les esperaban en el aeropuerto la embajadora de España en China, Marta Betanzos, y el embajador del país asiático en Madrid, Yao Jing.

Tomado de Cubadebate

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