La tensión militar entre Islamabad y Kabul ha alcanzado un punto de aparente no retorno. Aviones de combate de la Fuerza Aérea de Pakistán lanzaron ataques aéreos sobre la capital afgana, Kabul, apenas horas después de que el Gobierno talibán diera por concluida una contraofensiva fronteriza que dejó un saldo de 55 soldados paquistaníes muertos.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, sentenció la gravedad de la situación a través de sus redes sociales, afirmando que la nación vecina se ha convertido en un centro de exportación de terrorismo. «Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros», declaró el funcionario, marcando el inicio de una fase de hostilidades sin precedentes desde el regreso de los talibanes al poder en 2021.

Tomado de TeleSUR

