La variante Omicron del coronavirus no detiene su carrera y se expande de Nueva York a América Latina y de Europa a Medio Oriente.

Al son de los récord diarios, impulsados ;;por el alto grado de contagio de la cepa, el mundo se enfrenta a una avalancha de positivos: más de 2 millones por día en promedio durante la primera semana del año. Pero si los casos vuelan, las muertes parecen disminuir, con un promedio de 6.237 víctimas diarias desde principios de año, a los mínimos de 15 meses, lo que alimenta las esperanzas de que la nueva variante sea menos letal, especialmente entre las personas vacunadas.

En Nueva York, se registraron más de 90.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, y se reportaron 154 muertes.

En algunos barrios, la tasa de positividad llega al 35%, casi cinco veces los niveles del invierno pasado, con picos cercanos al 50% en el Bronx. Una situación que inevitablemente está poniendo al sistema hospitalario en una emergencia creciente, con cerca de 12 mil hospitalizaciones.

Los contagios también vuelan en México -el quinto país más afectado del mundo por número de víctimas detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia- y Perú, donde se registran nuevos récords, con más de 30 mil y 16 mil casos diarios respectivamente.

En Africa se superaron los 10 millones de infectados, según datos del departamento de salud de la Unión Africana, que también cuenta con más de 231 mil víctimas.

Entre los estados más afectados se encuentra Sudáfrica, donde se descubrió Omicron a fines de noviembre.

Nuevos picos absolutos también en Filipinas (28.707 nuevos infectados), donde el presidente Rodrigo Duterte había amenazado con arresto para los no vacunados (no vax) que no respeten el encierro.

La variante también es rampante en el Medio Oriente, con registros en Kuwait y Qatar, donde se han reintroducido algunas restricciones, y los casos se triplicaron en una semana en Arabia Saudita.

En cambio, el descenso de contagios en Reino Unido continúa por quinto día consecutivo, tras el récord de más de 200.000 el martes, dando esperanzas de un descenso definitivo de la curva.

Y mientras continúa el seguimiento de la evolución del virus, con la lupa sobre nuevas posibles cepas de interés como Deltacron, la combinación de Delta y Omicron identificada en Chipre, no se detiene el impulso de los refuerzos de dosis.

A partir del 1 de febrero, en Grecia, cualquier persona que no haya recibido la tercera vacuna 7 meses después de la segunda será considerada por las autoridades como no vacunada.

Tomado de CubaSí

(Visitado 3 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito