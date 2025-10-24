El joven tunero César Alejandro Pérez completó este miércoles su segunda norma de Maestro Internacional tras llegar a 5.5 puntos durante la octava ronda del campeonato nacional de Ajedrez con sede en el Hotel Girasol de La Habana. César hizo tablas con el MI camagüeyano Jorge R. Elías y comparte los lugares del segundo al cuarto con Elías y el GM Ermes Espinosa. El otro representante de Las Tunas en este evento, el MI Michel Alejandro Díaz perdió ante el GM santiaguero Lelys Martínez que nuevamente es líder solitario con 6.0 unidades, mientras Díaz descendió a la casilla 11 con 4.5 puntos.

Este jueves en la novena y última ronda el puntero, GM Lelys Martínez enfrenta a Daniel Hidalgo (HAB) . Por su parte el tunero César Alejandro va en busca del podio en una partida complicada ante el GM villaclareño Ermes Espinosa. Un poco más rezagado el MI Michel Alejandro (LTU) cierra su participación contra el GM Dylan Berdayes (HAB).

FOTO: Agencia Cubana de Noticias

