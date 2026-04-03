Donald Trump y Benjamín Netanyahu se preparan para extender sus zonas de control en Centroamérica. Su puerta de acceso en esta ocasión es Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández —sentenciado por narcotráfico a 45 años de prisión en una Corte de Estados Unidos y después indultado por Donald Trump— teje afanosamente una red de corrupción para eliminar cualquier resistencia.

La trama involucra también al actual presidente, Nasry Asfura, al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a la Consejera Nacional Electoral, Cosette López-Osorio, y a la vicepresidenta María Antonieta Mejía.

Todos ellos aparecen en una serie de audios de WhatsApp, Signal y Telegram obtenidos en exclusiva por Canal RED y Hondurasgate que destapan una operación de injerencia política y corrupción de proporciones históricas, que incluye el retorno de Hernández a la presidencia de Honduras con el apoyo de Trump y financiamiento israelí. El plan es simple: ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo, una base militar estadounidense y el desarrollo legislativo de un entorno jurídico favorable a las empresas de Inteligencia Artificial de EEUU e Israel.

Las conversaciones que publicamos en exclusiva fueron realizadas entre enero y abril de 2026 y prueban que, las sombras que se cernían sobre el proceso electoral hondureño no eran sospechas.

La telaraña del poder: la operación de Trump, Israel y JOH para controlar Honduras

La trama que revelan los audios tiene un fin último: garantizar el regreso de Juan Orlando Hernández a la presidencia de Honduras en las próximas elecciones. Según se escucha en las conversaciones filtradas, el exmandatario no solo planea su retorno físico al país una vez que se anulen todos los procesos judiciales en su contra, sino que ya negocia con Nasry Asfura una sucesión pactada. Bajo este esquema, Asfura sería un presidente de transición que allanaría el camino para que Hernández se postule nuevamente en el siguiente ciclo electoral. De concretarse, Hernández se convertiría en el principal operador político de Donald Trump y lobby israelí en la región, un encargado de convertir a Honduras en una zona estratégica de operaciones militares, logísticas y económicas para Estados Unidos, replicando el modelo de las bases de Palmerola y las ZEDES, pero con un poder aún más concentrado. No se trataría solo de una restauración personal del poder, sino de la conversión del territorio hondureño en un enclave geopolítico fundamental para los intereses norteamericanos frente a China y otras potencias en América Latina.

1. Nota de voz de María Antonieta Mejía a Juan Orlando Hernández: “Bueno, tamos listos. 4 años más, desde ya hay que irlo diciendo de nuevo. La gente quiere al Presidente Juan Orlando. Lo necesita en Honduras. Son centenares de personas, miles, millones que quieren que Juan Orlando regrese. Así que Presidente cuente con nuestro apoyo.”

El indulto como pago político

Las pasadas elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras estuvieron contaminadas por una serie de irregularidades; el conteo de votos, los resultados tardíos, las campañas sucias y sobre todo la injerencia de Estados Unidos despertaron dudas sobre la legitimidad del proceso.

Horas antes de las elecciones del 30 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció a través de su red social que indultaría a Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y por haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales. Los fiscales neoyorquinos habían calificado a Honduras como un «narcoestado» durante su mandato, mientras que Juan Orlando era sindicado de aceptar millones en sobornos de carteles para protegerlos de la ley.

En ese mismo anuncio Trump respaldaba explícitamente al candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, amenazando con cortar la ayuda si no resultaba electo. Lo que parecía un apoyo político encubría un acuerdo más siniestro: el retorno de Juan Orlando para el control económico y militar de Honduras.

2. Nota de voz de Juan Orlando Hernández: El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes. Ni siquiera salió de ustedes, salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel, y ellos habían apoyado en un pasado a Yani Rosenthal.

La Operación Retorno

Los audios filtrados a Canal Red revelan que el indulto fue gestionado mediante un intenso lobby liderado por Roger Stone y la bancada republicana en Estados Unidos, con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según las conversaciones filtradas, el regreso del exmandatario a Honduras, la operación logística y su próxima candidatura presidencial estarían financiados en su totalidad por Israel.

En estos audios, el expresidente es escuchado coordinando directamente con la Consejera Electoral Cosette López-Osorio, el presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano y la exvicepresidenta María Antonieta Mejía un plan para eliminar cualquier obstáculo judicial en su contra y aniquilar a la oposición de los espacios de representación.

3. Nota de voz de Juan Orlando Hernández: El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación.

La presidencia “de humo” de Asfura

Aunque Nasry Asfura declaró durante la campaña no tener “ninguna vinculación” con Hernández, los audios demuestran que su llegada a la presidencia fue parte de un plan diseñado por Trump y Hernández. Tras las controversiales elecciones del 30 de noviembre, Asfura fue declarado ganador con un 40.27% de los votos sin haberse culminado el conteo total.

Funcionarios electorales y el gobierno saliente de Xiomara Castro denunciaron irregularidades, mientras Estados Unidos restringía visas a los magistrados que impulsaban el reconteo, incluyendo a Mario Morazán y Marlon Ochoa. Apenas tomó posesión, Asfura viajó a Mar-a-Lago para reunirse con Trump, donde habrían negociado una agenda de intereses extranjeros.

4. Nota de voz de Juan Orlando Hernández a Nasry Asfura: “Presidente. Buenas tardes. Un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no va a hacer un lado a mí porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump.”

El botín de guerra: ZEDES, nueva base militar e IA

Los audios confirman que Trump y Netanyahu buscan una compensación millonaria a cambio de la designación de presidentes. La negociación en la residencia de Florida incluyó la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), la construcción de una nueva base militar, un tratado de libre comercio y una ley para incentivar la inversión en Inteligencia Artificial (IA), cuyos contratos serían entregados directamente a empresas privadas estadounidenses como General Electric.

Los ZEDES, conocidos como “estados privados” o “ciudades modelo”, han sido señalados por permitir tribunales autónomos y sistemas jurídicos extranjeros en territorio nacional, lo que organizaciones civiles denuncian como una cesión de soberanía.

5. Nota de voz de Nasry Asfura a Juan Orlando Hernández: “Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con círculos inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán de la ZEDE y en Comayagua, para también Palmerola, vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, adonde está próspera. Una base, eh, eso ya lo negociamos. También el interoceánico. Se lo vamos a entregar a General Electric.”

El Lawfare contra la democracia hondureña

El principal operador de esta red es Juan Orlando Hernández. Los audios evidencian cómo da órdenes directas a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, para que anule la coordinación con el Presidente electo Asfura y acelere los juicios políticos a actores políticos que denunciaron las irregularidades electorales pero también quienes tendrían el poder de mantener los juicios a JOH.

La coordinación política para la implementación del Lawfare se evidencia cuando bajo presión de la Consejera Cosette López, el Congreso actuó para la destitución de los políticos. El pasado 16 de abril, con 88 votos a favor, el hemiciclo destituyó a Marlon Ochoa (CNE), Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Anteriormente, el 25 de marzo, la purga había alcanzado al Fiscal General Johel Zelaya y la renuncia bajo coacción de la Presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando.

Es una operación política de Lawfare en la que las instituciones hondureñas están actuando en contra de la propia legalidad del país para eliminar a los adversarios políticos.

6. Nota de voz de Juan Orlando Hernández a Tomás Zambrano: Seguí mis consejos, pero entendé. Tenés que recuperar todo el poder. Y lo vas a hacer vos, porque el Presidente no lo va a hacer. El Presidente está ocupado, viajando, aquí y allá. Haciendo amistades. Y las ayudas que estoy mandando yo. Te mandé la gente de Israel, te mandaron dinero. Estoy yo haciendo lobby aquí, bueno. Entonces vos mirate a ver quién es el que realmente te está aconsejando correctamente. Él no es político papa. Él es popular, pero no es político.

Este caso, que sacude los cimientos de la democracia hondureña, expone una peligrosa trama donde el poder económico y político transnacional se impone sobre la voluntad popular. Honduras enfrenta ahora la urgencia de investigar estas filtraciones y evitar que el regreso de Juan Orlando Hernández consolide una dictadura, financiada por intereses extranjeros que buscan convertir al país en un enclave de control geopolítico.

7. Nota de voz de Juan Orlando Hernández: “Mucho se preocupa. Todo va a estar bien, vamos a estar bien. Juan Orlando regresa pronto. Excelentes noticias. Good news, good news. Juan Orlando is coming back for presidency, guárdenselo.”

Tomado de Cubadebate

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