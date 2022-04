El 91,8 % de los votantes eligió que continúe en la presidencia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes los resultados de la primera consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo este domingo al considerar que marca un antes y un después en la historia de la democracia de este país.

«Fue un éxito completo, la gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos, y vamos a ver resultados. Eso es importante estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país«, dijo al iniciar su conferencia mañanera.

El mandatario destacó que, por primera vez, se consultó a los ciudadanos para que decidieran si el presidente ha hecho un buen o mal Gobierno y si debe seguir en el cargo o dejarlo.

La jornada, aseguró, sirvió para reafirmar «que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el soberano, para que quede claro y eche raíces, para que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto».

Durante siglos, recordó, se pensó que la política era asunto de los políticos y que el pueblo no existía. «Ahora estamos en una época nueva, no sólo de democracia representativa sino de democracia participativa, esto ya se aplica en otros países del mundo, los más avanzados, en el terreno democrático, por eso fue un día especial», dijo.

De acuerdo con los datos oficiales reportados por el Instituto Nacional Electoral (INE), solo participó el 18 % del padrón, es decir, alrededor de 16.3 millones de personas, de las cuales el 91.8 % eligió que López Obrador continúe con presidente.

Comparaciones

A pesar de la baja afluencia, López Obrador insistió en que los resultados eran muy buenos y los comparó con las elecciones generales de 2006, cuando él se postuló por primera vez a la presidencia y obtuvo 14.8 millones de votos mientras que Felipe Calderón alcanzó 15 millones.

«La realidad fue otra porque hubo un gran fraude, pero aun con los votos inflados de Calderón ahora obtuvimos más. Aquí hay que tomar en cuenta que (en la consulta) no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio», dijo al explicar que en las presidenciales de 2018 hubo 160.000 centros de votación y ahora sólo 57.000.

«También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, ahora dicen: es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados», dijo.

A pesar de todo, añadió, «la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camionetas, como pudo, pero participando, realmente les agradezco mucho. No tendría cómo pagarles… sí tengo cómo: no traicionándolos jamás y seguir trabajando por el bien del pueblo».

El presidente mostró y explicó los resultados de la consulta en los 32 estados del país y mostró fotos de los esfuerzos que hizo mucha gente para ir a votar, ya fuera en cayucos, o esperando en largas filas.

También anunció que en la reforma política que presentará ante el Congreso propondrá que se reduzca del 40 % al 30 % o 20% el nivel de participación de la nómina de electores que se necesita para que los resultados de la consulta de revocación del mandato sean vinculantes, es decir, obligatorios.

«Si no es posible, pues quedaría también a la voluntad del presidente, sea hombre o mujer. Yo dije que no importaba si no votaba el 40 % de los ciudadanos, que si perdía me iba porque si se pierde una elección, ¿cómo se gobierna? es muy difícil», señaló.

Por eso, insistió, la revocación de mandato y la democracia participativa son lo más cercano al ideal democrático. «Si me eligieron por seis años y haga lo que haga no me pueden quitar porque así está en la Constitución y en la ley, pero en cambio si existe la revocación del mandato, esto obliga a quien esté en la presidencia a actuar con rectitud, con honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín, porque la gente no se lo permitiría. A los tres años, pa’fuera», explicó.

Críticas

El presidente aseguró que la apuesta de sus adversarios era que la consulta fracasara. «Son calculadores, interesados. Si van a buscar la democracia sólo cuando piensan que van a sacar provecho, pues eso no es ético. Es muy lamentable que haya todavía esa postura», dijo al reiterar sus críticas al INE, ya que acusa al organismo de haber tratado de impedir la consulta de todas las formas posibles.

«Es muy lamentable la actitud del INE. Debería estar ahora celebrando, si no hubiese puesto obstáculos. No estaban de acuerdo con la revocación del mandato, estaban en contra. Es una paradoja que los que deben promover la democracia actúen de manera antidemocrática», afirmó.

El INE, señaló, podría haber promovido la participación a través de acuerdos con medios de comunicación y organizando debates, pero se amparó en la supuesta falta de presupuesto para poner trabas, a lo que se sumaron dirigentes de partidos opositores que llamaron a no votar porque sabían que iban a perder.

«Calcularon: ‘no vamos a ganar, no participemos’. ¿Entonces la democracia es ganar y ganar y ganar? No. La democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convengan al interés de la Nación», explicó.

Interpretaciones

López Obrador afirmó que la consulta de este domingo ayudará a consolidar la democracia y a tener buenos gobiernos «para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, por eso estoy muy contento de la decisión de la gente de participar».

De manera anticipada, el oficialismo consideraba que la realización de la consulta ya era un éxito en sí mismo, sin importar cuánta gente acudiera a las urnas.

Por el contrario, gran parte de la oposición advirtió que sería un fracaso si López Obrador no repetía las cifras obtenidas en las presidenciales de 2018, es decir, más de 30 millones de votos. Uno de ellos fue Luis Carlos Ugalde, el extitular del INE.

Esto era prácticamente imposible porque es la primera vez que en México se lleva a cabo una revocación de mandato y no se puede equipar a una elección general ya que la ciudadanía no está acostumbrada a un ejercicio de democracia participativa de esta naturaleza.

La consulta estuvo antecedida por un fuerte enfrentamiento entre el presidente y las autoridades del INE, a las que acusó de boicotear la consulta, de no hacer la promoción necesaria para que la gente fuera a votar ni instalar más casillas.

