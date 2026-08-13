El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a los combatientes de Seguridad Personal (SP), al conmemorarse el aniversario 65 de esa dirección encargada durante décadas de proteger la vida de lo dirigentes de la Revolución.

“Por deber y por gratitud” quiso el Generalísimo Máximo Gómez escribir sobre su escolta, “para hacer valer la honra militar que cabe de esos hombres”, recordó Díaz-Canel en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario señaló que de esa estirpe heroica, integrada también por mujeres, se nutre la Seguridad Personal cubana, cuyos integrantes protegieron la vida del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y del general de Ejército Raúl Castro, frente a cientos de amenazas y planes de atentados.

Asimismo, destacó la labor de esos combatientes en la protección de otros dirigentes revolucionarios y de amigos de naciones hermanas a lo largo de varias décadas.

Díaz-Canel resaltó la elevada profesionalidad y el cuidado con que los integrantes de la Seguridad Personal han desempeñado su misión, cualidades que, afirmó, les han ganado reconocimiento dentro y fuera de Cuba.

En su mensaje recordó especialmente a los 32 combatientes de esa dirección caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, a quienes consideró «expresión del más alto grado de la generosidad de esos compañeros».

“Ellos son nuestra seguridad personal y las de nuestros familiares, pero siempre y sobre todo, la del pueblo de Cuba. Por deber y por gratitud en nombre de todos: Felicidades y gracias”, expresó el jefe de Estado.

La víspera, el general de Ejército Raúl Castro reconoció y agradeció la labor heroica de la Dirección de Seguridad Personal en sus 65 años en la protección de los líderes de la Revolución.

Refirió, además, que en el centenario del comandante en Jefe Fidel Castro, reciban su felicitación y su más sincero agradecimiento por el trabajo desde el inicio de la Revolución e incluso antes, cuando apenas se gestaba la lucha en las montañas de la Sierra Maestra.

Sobre la situación actual, el líder de la Revolución señaló que el país “vive días difíciles, bajo la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos, que continúa empeñado en desaparecer el ejemplo que es Cuba para el mundo”.

Agregó que “seguimos y seguiremos contando con ustedes para que ese propósito, como muchos otros, solo aparezca en los libros de historia donde se cuenta la heroicidad y grandeza de nuestro pueblo, del que ustedes forman parte y son sus hijos”.

Tomado de Cubadebate

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