Los escritores y artistas cubanos miembros de la Uneac, organización que acoge al gremio, circularon hoy una declaración en la cual condenan el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe.

El gobierno estadounidense en su redundante actuación inescrupulosa utiliza pretextos infundados para amenazar a la hermana Venezuela, publicó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Convocamos a los intelectuales del mundo y particularmente de la región, a reprender estas acciones, instó la organización.

A la Patria Grande que soñaron los próceres de la independencia latinoamericana le sigue asechando el espíritu de la Doctrina Monroe cuya aplicación desde principios del siglo XIX ha sido el fundamento de la injerencia imperial en nuestro continente, refleja el texto.

Sobre los grandes peligros que perviven en la región desde entonces, José Martí alertó en 1891 al escribir el ensayo titulado Nuestra América.

El gigante de las siete leguas que intentaba ponernos la bota encima en su afán de ir engullendo mundos, expresó la Uneac al referirse a las palabras del Maestro sobre el imperio norteamericano.

Lo que quede de aldea en América ha de despertar, afirmó Martí, de acuerdo con el texto de la organización intelectual.

Y en su visionario discernimiento -refiriéndose a Martí- dejó dicho: “¡Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.

Ante la escalada de agresiones contra la patria de Simón Bolívar, expresó el documento de la Uneac, en esta hora crucial para la estabilidad de la región, ofrecemos nuestra solidaridad a los hermanos venezolanos. Trabajemos todos por la paz y la independencia de las naciones.

Desde el arte y la literatura, con el baluarte de la creación y la cultura que nos identifican, enfrentemos la amenaza del actual gobierno de Estados Unidos, apuntó.

Impidamos que se socaven los postulados de la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz, signada por los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en enero de 2014.

Refrendemos ese texto memorable y marchemos juntos por desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región y por observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

