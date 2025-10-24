En medio de las persistentes tensiones entre Irán y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, recordó que la nación persa fue atacada en junio del año pasado en plena campaña diplomática entre Teherán y Washington, informan medios locales.

Irán: Estamos preparados para responder a cualquier «error estratégico» de EE.UU. con golpes «pesados»

Según explicó en una entrevista con CNN, durante las negociaciones de junio recibió una llamada del secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio: «Nos dijo: ‘Díganles a los iraníes que en las próximas horas puede pasar cualquier cosa'».

El jefe de la diplomacia turca indicó que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, al conocer esa advertencia, decidió continuar con las conversaciones. Asimismo, recordó que la parte que llevó a cabo el ataque fue Israel.

En líneas generales, Fidan subrayó que la cuestión iraní ocupa de forma constante la agenda regional y afirmó que «la región no está en condiciones de soportar una nueva guerra». «Nuestro presidente mantiene la máxima sensibilidad sobre este asunto. Por lo tanto, queremos utilizar todos los medios posibles para evitar una guerra potencial», declaró.

El ministro recordó que representantes de Estados Unidos y de Irán se reunieron hace unos días en Omán, donde mantuvieron contactos indirectos, de cuyo desarrollo le informó Araghchi.

Paralelamente, dijo que Ankara ha mantenido contactos con la parte estadounidense sobre un asunto «en el que es difícil obtener resultados inmediatos», si bien destacó el hecho significativo de que ambas partes hayan mostrado voluntad de seguir negociando.

La hostilidad de EE.UU. hacia Irán se agudizó a principios de enero, cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir militarmente en el territorio del país persa, con la excusa de la violencia registrada durante una serie de protestas antigubernamentales. Después de que las manifestaciones fueron controladas, el mandatario reanudó las amenazas, esta vez apelando a otros motivos, como las exigencias relacionadas con los programas nuclear y de misiles.

‘Guerra de los 12 días’

La madrugada del pasado 13 de junio, Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán que degeneró en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambas naciones. Durante la llamada ‘guerra de los 12 días’, los objetivos del país hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, así como comandantes militares, altos cargos y científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.

El enfrentamiento se intensificó cuando EE.UU. se unió a la agresión, atacando tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear del país persa había sido «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington. Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande del país norteamericano en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a los enfrentamientos.

Tomado de Rusia Today(RT)

