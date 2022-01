Ebrahim Raisi acusó a EE.UU. de violar el acuerdo nuclear de 2015, así como señaló que los responsables del asesinato del general iraní Qassem Soleimani deben enfrentarse a la justicia.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien estuvo de visita estos días en Moscú, afirmó este jueves en una entrevista exclusiva concedida a RT que «los países que quieren ser independientes están bajo ataques de los enemigos». En particular, se refirió a EE.UU., que, según él, quieren convertir a tales naciones en sus «esclavos«.

Iran’s President has given us an interview – his first with foreign media.

Ebrahim Raisi told me of big plans with Russia/China, and how any nation that seeks true independence is targeted and demonized by the US.

Trump’s killing of Suleimani, cyberattacks and more in full intv pic.twitter.com/2cg1nZHm1x

