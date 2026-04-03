Se trata del Dark Eagle, que tiene un alcance reportado de más de 2.780 kilómetros y cuyo desarrollo lleva un considerable retraso y aún no ha sido declarado plenamente operativo.

El Comando Central de EE.UU. ha solicitado el envío a Oriente Medio del misil hipersónico Dark Eagle con el objetivo de contar con un sistema de mayor alcance capaz de alcanzar lanzadores de misiles balísticos en Irán. De aprobarse, sería la primera vez que Washington desplegaría su novedosa arma, cuyo desarrollo lleva un considerable retraso y aún no ha sido declarada plenamente operativa, informa Bloomberg.

La solicitud de refuerzos justifica la medida argumentando que Irán ha trasladado sus lanzadores fuera del alcance del misil de precisión, un arma capaz de alcanzar objetivos a más de 480 kilómetros, indicó, bajo condición de anonimato, una fuente familiarizada con el asunto, añadiendo que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Existe un alto el fuego entre EE.UU. e Irán desde principios de abril, pero la solicitud sugiere que Washington se está preparando para nuevos ataques si el presidente Donald Trump decide seguir adelante, señalaron los expertos. En ese contexto, Becca Wasser, analista de defensa de Bloomberg Economics, enfatizó que ambas partes han aprovechado el tiempo para rearmarse y planificar, agregando que «las futuras rondas de combates podrían ser más letales«.

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El Dark Eagle tiene un alcance reportado de más de 2.780 kilómetros, aunque sus capacidades exactas son secretas. Está diseñado para planear hacia su objetivo a más de cinco veces la velocidad del sonido y puede maniobrar para evitar ser interceptado. Con un proyectil de unos 10 metros de largo y 88 centímetros de diámetro, es la munición más grande del inventario del Ejército estadounidense.

Fue diseñado para poder dispararse tanto desde un lanzador terrestre móvil como desde submarinos de la clase Virginia o destructores de la clase Zumwalt de la Armada de EE.UU.

Cada misil producido por Lockheed Martin Corp. cuesta alrededor de 15 millones de dólares, y no hay más de ocho unidades, apuntaron varias fuentes. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental indicó que cada batería costará alrededor de 2.700 millones de dólares.

Tomado de Rusia Today

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